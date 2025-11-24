दिल्ली में जांचे जाएंगे पालतू कुत्तों के लाइसेंस, MCD का पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश
दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पालतू कुत्ते पिटबुल के हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आने की घटना के बाद दिल्ली में खतरनाक पालतू कुत्तों के लाइसेंस की जांच की जाएगी। इसको लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पालतू कुत्ते पिटबुल के हमले में एक छोटे बच्चे को गंभीर चोटे आई हैं। इस घटना को लेकर MCD की स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में पालतू कुत्तों के लाइसेंस की जांच की जाएगी। इसे लेकर एमसीडी के पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सभी सोसाइटियों में पालतू कुत्तों के लाइसेंस, बंध्याकरण, एंटी रेबीज इंजेक्शन, पंजीकरण समेत महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
लोगों ने उठाए सवाल
दिल्ली में खतरनाक पालतू कुत्तों के लाइसेंस जारी करने और इससे जुड़ी व्यवस्था पर एमसीडी प्रशासन और राज्य सरकार के विभागों पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। कई आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने कहा कि खतरनाक नस्लों के कुत्तों को दिल्ली में लाइसेंस जारी नहीं होना चाहिए।
इन कुत्तों को लाइसेंस देने से बचने के दिशानिर्देश
इस पर सख्त नियंत्रण, पेट लाइसेंसिंग की अनिवार्यता और नियमित निगरानी की प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली में मौजूद है। लेकिन इस पर ठीक तरीके से अमल नहीं किया जा रहा है। दिल्ली की आरडब्ल्यूए संगठन ऊर्जा के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देश में 23 खतरनाक नस्लों के पालतू कुत्तों को लाइसेंस देने से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें एक पिटबुल टेरियर भी शामिल है।
पालतू कुत्तों के लाइसेंस की होगी जांच
इसके बाद भी इस नस्ल के पालतू कुत्ते को लाइसेंस जारी किया जा रहा है। इस घटना को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का दावा किया है। निगम की स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में पालतू कुत्तों के लाइसेंस की जांच की जाएगी। इसे लेकर निगम के पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सभी सोसाइटियों में पालतू कुत्तों के लाइसेंस, बंध्याकरण, एंटी रेबीज इंजेक्शन, पंजीकरण समेत महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
पालतू कुत्तों के दिल्ली में पंजीकरण
दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, पंजीकृत पालतू कुत्तों की संख्या में प्रतिवर्ष कमी आ रही है।
वर्ष पंजीकृत पालतू कुत्ते
2022-23 3,005
2023-24 2,063
2024-25 1,604
2025 (जुलाई तक) 489
इतने कुत्तों के काटने के मामले सामने आए
1- निगम के इस वर्ष 2025 में अक्टूबर महीने तक लावारिस कुत्तों के 35,224 काटने के मामले दर्ज हुए।
2- निगम के इस वर्ष 2025 में अक्टूबर महीने तक पालतू कुत्तों के 6930 काटने के मामले दर्ज हुए।
ये हैं दिशा निर्देश
निगम की डॉग शेल्टर के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह तंवर ने कहा कि निगम ने दो महीने पहले पालतू कुत्तों व पशुओं के संबंध में दिशा निर्देशों को जारी किया। इसके तहत तीन महीने से अधिक उम्र के सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है। पालतू जानवरों के मालिकों को माइक्रोचिपिंग का प्रमाण और एक वैध एंटी-रेबीज टीकाकरण (एआरवी) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियमों का पालन न करने पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल किया गया।