कत्ल का लाइव वीडियो बनाने वाला भी हत्यारे के बराबर दोषी, 2020 के करण हत्याकांड में दिल्ली कोर्ट

दिल्ली के एक कोर्ट ने साल 2020 के करण हत्याकांड मामले में हत्यारे के साथ घटना का लाइव वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को भी मुख्य अपराधी जितनी सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं एक के बाद एक शुरू होंगी।

अपराध की दुनिया में टशन जमाने के लिए कत्ल का लाइव वीडियो बनाना एक अपराधी को काफी भारी पड़ा। अदालत ने उसे भी मुख्य शूटर के बराबर कठोरतम सजा सुनाई है।

पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के चर्चित करण हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए मुख्य शूटर 36 वर्षीय शक्ति और वीडियो बनाने वाले उसके साथी 34 वर्षीय नीरज को पहले 17 साल के क्रमिक सश्रम कारावास और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 जून 2020 को कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में करण का हत्या के इरादे से अपहरण किया गया। आरोपी उसे सुरेश कुमार शर्मा नामक व्यक्ति के दफ्तर में ले गए, जहां बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान नीरज ने हथियार के दम पर वहां मौजूद अन्य लोगों को अपने नियंत्रण में रखा और उन्हें डरा-धमकाकर करण को पीटने के लिए मजबूर किया, ताकि कोई उसे बचा न सके। करण की चीखें दफ्तर से बाहर न जाएं, इसके लिए नीरज ने तेज म्यूजिक बजवाया और अपने ही मोबाइल फोन से इस खौफनाक हत्याकांड का वीडियो भी बनाया। जब करण पूरी तरह लहूलुहान और असहाय हो गया, तब मुख्य हमलावर शक्ति ने उसके सिर में पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। इसके बाद दोनों ने दफ्तर से खून के निशान साफ किए और सबूत मिटाने के लिए शव को नाले में फेंक दिया।

खुद का बनाया वीडिया ही बना सबसे बड़ा सबूत सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने नीरज की पारिवारिक जिम्मेदारियों और उसकी नौ वर्षीय बेटी का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। हालांकि, वारदात में गोली शक्ति ने चलाई थी, लेकिन सरकारी वकील और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर संतोष पाबरी ने नीरज के मोबाइल से मिले वीडियो और दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज को सबसे बड़ा सबूत बताया। इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों ने कोर्ट में साबित कर दिया कि नीरज क्राइम सीन को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा था और हत्या में बराबर का हिस्सेदार था।