CM रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामा करने वाले शख्स ने जारी किया वीडियो, वजह बताकर अब मांग रहा माफी

दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में विधायक के भाषण के दौरान हंगामा करने वाले भाजयुमो शाहदरा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने वीडियो जारी कर अपनी हरकत पर खेद जताया। मंच पर ना बुलाए जाने को नाराजगी की वजह बताया।

दिल्ली के गांधीनगर इलाके में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शुक्रवार को 60 वर्षीय एक शख्स ने जमकर हंगामा मचाया। आरोपी की पहचान प्रवीण शर्मा के रूप में हुई है, जो कि शाहदरा भाजयुमो का पूर्व जिला अध्यक्ष है और अजीत नगर में केबल टीवी का व्यवसाय करता है। घटना के बाद अब आरोपी ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए माफी मांगी है। उसका कहना है कि महज मंच पर ना बुलाने पर वह नाराज हो गया था।

वीडियो में उस शख्स ने कहा, 'मैं प्रवीण शर्मा हूं, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा शहादरा जिला, आज हमारे क्षेत्र गांधीनगर में हमारी सीएम रेखा गुप्ता जनसभा के लिए आई हुई थीं, उसमें हम सब कार्यकर्ता भी गए हुए थे। पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझे आज कार्यक्रम में मंच पर नहीं बुलाया गया, इसी बात को लेकर मेरे अंदर रोष था, इसी वजह से मैंने वहां पर कुछ बोला। हालांकि हमारी सीएम रेखा गुप्ता मैडम बहुत अच्छी हैं, विधायक लवली जी भी बहुत बढ़िया हैं, क्षेत्र के विकास का काम देखते हैं। मैंने जो कुछ भी वहां पर कहा और किया मुझे इस बात का खेद है।'

इससे पहले दिन में हुए हंगामे के बाद पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने मामले की जानकारी देते हुए कहा था, 'गांधी नगर निवासी प्रवीण शर्मा ने गांधी नगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ उस समय नारे लगाए, जब वह लोगों को संबोधित कर रहे थे।'

अधिकारी ने बताया कि शर्मा सुरक्षा बैरिकेड्स के पीछे एक गली में खड़े थे और उन्हें तुरंत कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया। डीसीपी ने स्पष्ट किया, ‘वीआईपी की सुरक्षा में किसी भी क्षण कोई चूक नहीं हुई’

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। बुधवार को उन पर हुए हमले के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उनके पहुंचने से पहले ही हंगामा समाप्त हो चुका था।