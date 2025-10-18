Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsPermission to sell green crackers at these 9 locations in Ghaziabad license will be given for 3 days
गाजियाबाद में आज से इन 9 स्थानों पर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति, 3 दिन के लिए मिलेगा लाइसेंस

संक्षेप: गाजियाबाद जनपद में तीन दिन 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। इसके लिए पुलिस अस्थायी लाइसेंस जारी कर रही है। पुलिस ने पटाखे बेचने के लिए नौ स्थान तय किए हैं। दस हजार रुपये की धरोहर राशि जमा करने के बाद अस्थायी लाइसेंस दिया जा रहा है।

Sat, 18 Oct 2025 12:18 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद जनपद में तीन दिन 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। इसके लिए पुलिस अस्थायी लाइसेंस जारी कर रही है। पुलिस ने पटाखे बेचने के लिए नौ स्थान तय किए हैं। दस हजार रुपये की धरोहर राशि जमा करने के बाद अस्थायी लाइसेंस दिया जा रहा है।

शहरी क्षेत्र में रामलीला मैदान घंटाघर, रामलीला मैदान कविनगर और रामलीला मैदान विजयनगर सेक्टर-9 में ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे। देहात में नगर पालिका मैदानगढ़ी कटैया थाना क्षेत्र अंकुर विहार, लोनी इंटर कॉलेज मैदान और केएन मोदी मैदान थाना मोदीनगर में पटाखे बेचे जा सकेंगे।

ट्रांस हिंडन जोन में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए इंदिरापुरम में आवास विकास के पीछे वाला मैदान, साहिबाबाद में रामलीला मैदान गोल पार्क और टीला मोड़ क्षेत्र में ऑक्सी होम के सामने आवास विकास का खाली मैदान को चिह्नित किया है।

पटाखों की बिक्री के लिए सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसके लिए फायर का एनओसी भी होगा। साथ ही नियमों का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से अनुमति रद्द कर दी जाएगी। उनका कहना है कि आवेदनों का सत्यापन कराया जा रहा है। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

चोरी छिपे भी बेचे जा रहे : जनपद के कई बाजारों में चोरी छिपे प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे हैं। सड़कों के किनारे दुकान लगाए बैठे दुकानदार ऑर्डर देने के 10 मिनट बाद पटाखे उपलब्ध करा रहे हैं। शुक्रवार को पड़ताल के दौरान प्रदूषण बेचने वाले पटाखों का खुलासा हुआ। प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक के बाद भी इस तरह के पटाखे धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहे हैं। शहर के प्रमुख बाजारों की सडकों के किनारे कुछ दुकानदार अस्थायी दुकान लगाकर बैठे हैं। वहां पर केवल बच्चों के लिए हल्की आवाज और कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचे जा रहे हैं। बच्चों के लिए खेलने वाली बंदूक बेची जा रही है। ज्यादातर दुकानदार चोरी छिपे प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे भी बेच रहे हैं। ग्राहक के मांगने के दस मिनट बाद दुकानदार पटाखे उपलब्ध करा रहे हैं।

कविनगर निवासी बृजेश कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि सी-ब्लॉक के सामने से रामलीला मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। आसपास में काफी मकान हैं। यहां आतिशबाजी की जाती है। उसकी चिंगारी से हादसा होने का खतरा है।

नोएडा में पांच स्थानों पर बिकेंगे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले की पुलिस ने हरित पटाखों की बिक्री के पांच स्थानों का चयन किया। इनमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन में दो-दो, सेंट्रल नोएडा जोन में एक जगह शामिल हैं। इन स्थानों पर लगे स्टॉल पर शनिवार से आम लोग पटाखे खरीद सकेंगे।

आलोक प्रियदर्शी, एडिशनल सीपी, ''सुप्रीम कोर्ट ने दिन और समय निर्धारित करते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमित दी है। प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीमें बाजारों में निगरानी कर रही हैं।''

