सेना में स्थायी कमीशन: HC ने महिला अधिकारियों की याचिका पर दिया यह आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा की महिला अधिकारियों की एक याचिका पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को जल्द से जल्द फैसला करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता महिला अधिकारी सेना में स्थायी कमीशन दिए जाने की मांग कर रही हैं।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 04:24 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (जीएजी) शाखा की महिला अधिकारियों की याचिका पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) को जल्द से जल्द फैसला करने का आदेश दिया है। ये अधिकारी सेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही हैं। मौजदा वक्त में ये महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) पर कार्यरत हैं।

जस्टिस सी हरि शंकर व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि क्योंकि ये अधिकारी सेवा में हैं, इसलिए वे सेना अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अधीन हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 14 इस मामले को एएफटी के अधिकार क्षेत्र में लाती है।

महिला अधिकारियों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जे साईं दीपक ने इस कानूनी स्थिति पर कोई विरोध नहीं जताया लेकिन मामले की तात्कालिकता को देखते हुए कोर्ट से एएफटी को जल्द सुनवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया है।

पीठ ने मामले की गंभीरता स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता अधिकारियों को एएफटी से मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है। पीठ ने यह उम्मीद जताते हुए कि एएफटी याचिका को गंभीरता से लेगा मामले को तेजी से निपटाने के लिए विशेष आदेश दिया है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं को एएफटी में फिर से याचिका दायर करने की आवश्यकता की बजाय याचिका को सीधे एएफटी की रजिस्ट्री को भेजने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि एएफटी में इसे मूल आवेदन के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा। सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

पीठ ने दोनों पक्षों को 10 अक्टूबर को एएफटी की संबंधित पीठ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि उस तारीख को कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इन निर्देशों के साथ अदालत ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया।