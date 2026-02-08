ग्रेटर नोएडा की नई टाउनशिप में फ्लैट खरीदने का मिलेगा मौका; रजिस्ट्रेशन शुरू

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsPeople will get opportunity to buy flat in Greater Noida new township
ग्रेटर नोएडा की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में लोगों को जल्द फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टाउनशिप में पहली बार ग्रुप हाउसिंग के चार भूखंडों की योजना शुरू की गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 23 फरवरी है।  

Feb 08, 2026 08:30 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में लोगों को जल्द फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टाउनशिप में पहली बार ग्रुप हाउसिंग के चार भूखंडों की योजना शुरू की गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 23 फरवरी है। भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

दिल्ली मुंबई इंस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के अंतर्गत यह टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (आईआईटीजीएनएल) की ओर से 750 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। यहां उद्योग, व्यावसायिक और आवास की सुविधा एक ही परिसर में मिलेगी। उद्योगों के लिए 39, ग्रुप हाउसिंग के लिए चार और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आठ भूखंड आरक्षित किए गए हैं।

2 फरवरी से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू

टाउनशिप में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। ऐसे में कर्मचारियों के लिए आवास की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए ग्रुप हाउसिंग के लिए चार भूखंडों की योजना शुरू की गई है। इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू कर दी गई है। यहां बहुमंजिला सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा। इसमें 10 हजार से अधिक लोगों को फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा।

सभी जरूरी सुविधाओं का काम पूरा

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक यहां बिजली, पानी, सड़क सहित सभी जरूरी सुविधाओं का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। औद्योगिक श्रेणी के अब तक 26 से अधिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। बाकी बचे भूखंडों को आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है।

रवि कुमार एनजी, सीईओ ग्रेटर नोएडा/ एमडी आईआईटीजीएनल, ''आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग के लिए चार भूखंडों की योजना शुरू की गई है। इन भूखंडों के आवंटन से लोगों को फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं, औद्योगिक इकाइयों में काम करने वालों के लिए परिसर में ही आवास की सुविधा मिलेगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Greater Noida Authority
