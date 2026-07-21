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'CJP प्रोटेस्ट में आए लोग भीम आर्मी से थे, CAA विरोधी थे...' निशिकांत दुबे ने दीपके का बता दिया भविष्य

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा सासंद निशिकांत दुबे ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा- जिस तरह के नारे अभिजीत दीपके के लोग लगा रहे हैं, जिन लोगों को हमने देखा, वो सभी ज्यादातर लोग भीम आर्मी के समर्थक थे। वो CAA के विरोधी थे। जानिए निशिकांत ने दीपके के भविष्य पर क्या कहा।

'CJP प्रोटेस्ट में आए लोग भीम आर्मी से थे, CAA विरोधी थे...' निशिकांत दुबे ने दीपके का बता दिया भविष्य

Nishikant Dube on CJP protest: 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल होने आए आंदोलनकारियों को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा- अभिजीत दीपके के इर्द-गिर्द और वहां ज्यादातर जो लोग थे, वो भीम आर्मी से जुड़े थे। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा- ये लोग CAA विरोधी थे। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के भविष्य को लेकर भी बड़ी बात कह दी, जानिए क्या।

सीजेपी आंदोलन के लोग पीएम मोदी को ही अपना नेता मानते

संसद सत्र के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान निशिकांत दुबे ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर दावा करते हुए कहा- ये आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी जी को आज भी अपना नेता मानता है। युवाओं को आज भी किसी पर भरोसा है, तो माननीय मोदी जी के ऊपर। कल अशोक रोड (संसद मार्ग) पर करीब 45 मिनट तक चहलकदमी की है। इस आंदोलन के युवाओं ने मेरे साथ करीब 100 सेल्फी लीं। वो यही कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए कि इन चीजों में ट्रांसपेरेसी होनी चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

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CJP प्रोटेस्ट में आए लोग भीम आर्मी से थे, CAA विरोधी थे

इसके बाद निशिकांत दुबे ने प्रोटेस्ट में आए लोगों पर अपनी बात रखी। बोले- जिस तरह के नारे अभिजीत दीपके के लोग लगा रहे हैं, जिन लोगों को हमने देखा, वो सभी ज्यादातर लोग भीम आर्मी के समर्थक थे। वो सीएए के विरोधी थे। उनका दो ही ऐजेंडा है- चुनाव लड़ना।

निशिकांत दुबे ने दीपके का बता दिया भविष्य

इसके बाद निशिकांत दुबे ने उदाहरण देते हुए कहा- जेपी का आंदोलन हुआ, उसमें लालू प्रसाद जी जैसे नेता पैदा हुए। अरविंद केजरीवाल भी अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे ने अभिजीत दीपके के भविष्य पर बड़ा बयान देते हुए कहा- अभिजीत दीपके भी चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए जो राजनीतिक पार्टी होगी.... मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो भीम आर्मी से चुनाव लड़ेंगे।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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