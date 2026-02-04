Hindustan Hindi News
दिल्ली में भाजपा नेता के घर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, बोले- कुत्तों का रेप होता है... VIDEO

वीडियो में कई लोग बंगाली मार्केट स्थित उनके आवास के बाहर देर रात नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग पशुओं को अधिकारी दिलाने से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं।

Feb 04, 2026 10:23 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में भाजपा नेता विजय गोयल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कई लोग बंगाली मार्केट स्थित उनके आवास के बाहर देर रात नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग पशुओं को अधिकारी दिलाने से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उन लोगों की मांगे पशुओं खासकर कुत्तों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को दूर करने से जुड़ी हैं।

वीडियो में एक महिला बार-बार नारे लगाती हुई दिखाई-सुनाई दे रही है- कुत्तों के साथ रेप होता है... कुत्तों के साथ रेप होता है... इस बीच वहां मौजूद लोग भी विजय गोयल के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई देते हैं। लोग कह रहे होते हैं- विजय गोयल हाय हाय, विजय गोयल हाय हाय। विजय गोयल मुर्दाबाद।

न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साझा की गई जानकारी में लिखा था- ये लोग एनिमल राइट एक्टविस्ट हैं। कुत्तों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में भाजपा नेता विजय गोयल के घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। आपको बताते चलें कि कुत्तों के साथ रेप जैसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2025 में शाहदरा जिले के कैलाश नगर इलाके से एक आदमी को कई कुत्तों के साथ रेप करने के आरोप में पकड़ा था

