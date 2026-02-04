दिल्ली में भाजपा नेता के घर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, बोले- कुत्तों का रेप होता है... VIDEO

संक्षेप: वीडियो में कई लोग बंगाली मार्केट स्थित उनके आवास के बाहर देर रात नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग पशुओं को अधिकारी दिलाने से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं।

दिल्ली में भाजपा नेता विजय गोयल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कई लोग बंगाली मार्केट स्थित उनके आवास के बाहर देर रात नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग पशुओं को अधिकारी दिलाने से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उन लोगों की मांगे पशुओं खासकर कुत्तों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को दूर करने से जुड़ी हैं।

वीडियो में एक महिला बार-बार नारे लगाती हुई दिखाई-सुनाई दे रही है- कुत्तों के साथ रेप होता है... कुत्तों के साथ रेप होता है... इस बीच वहां मौजूद लोग भी विजय गोयल के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई देते हैं। लोग कह रहे होते हैं- विजय गोयल हाय हाय, विजय गोयल हाय हाय। विजय गोयल मुर्दाबाद।