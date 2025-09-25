गुरुग्राम-रेवाड़ी के लोगों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत से कर सकेंगे राजस्थान की यात्रा, जानें टाइम-टेबल

गुरुग्राम-रेवाड़ी के लोगों के लिए अब दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान जाना भी आसान हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। इस नई सेवा से गुरुग्राम और रेवाड़ी के यात्रियों को राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी।

ट्रेन 27 सितंबर से चलेगी और मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार जोधपुर से दिल्ली कैंट (ट्रेन संख्या 26481): यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 5:25 बजे रवाना होगी, जयपुर 9:25 बजे पहुंचेगी और दिल्ली कैंट दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी। यह सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलेगी।