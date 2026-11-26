ना नियम मान रहे, ना चालान भर रहे; दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे लोग
दिल्लीवाले जमकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे ना तो नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही चालान भरने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लंबित चालानों के मामले में दिल्ली देश में अव्वल है। बीते साल 23 नवंबर तक 83.8 फीसदी चालान लंबित थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 94 फीसदी पहुंच गया है।
राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों को चालान का डर नहीं रह गया है। यही वजह है कि वाहन चालक चालान का निपटारा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बीते साल 23 नवंबर तक 83.8 फीसदी चालान लंबित थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 94 फीसदी पहुंच गया है।
राजधानी में चालान की कार्रवाई साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन जुर्माना वसूलने की व्यवस्था दम तोड़ रही है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि लंबित चालानों के मामले में दिल्ली देश में अव्वल है। लंबित चालानों का बढ़ता बकाया इस बात का संकेत है कि नियम तोड़ने वालों में कार्रवाई का खौफ कम होता जा रहा है। बीते साल 23 नवंबर तक 83.8 फीसदी चालान लंबित थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 94 फीसदी पहुंच गया। यानी चालान कटने के बाद हर 100 में से 94 वाहन चालकों ने जुर्माना नहीं भरा।
तीन साल में 10% से अधिक घटी वसूली दर
चालान की रकम वसूलने की स्थिति लगातार और कमजोर हो रही है। तीन साल पहले तक जुर्माना वसूली की दर 12.8 फीसदी थी, जो अब सिमटकर महज 2.2 फीसदी रह गई है। इन वर्षों में 10 फीसदी से अधिक की गिरावट बिगड़ रही व्यवस्था को दर्शाती है।
लंबी प्रक्रिया चुनौती बनी
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक तक नोटिस पहुंचाने, भुगतान के लिए संपर्क करने और रकम नहीं भरने पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया लंबी है।
फंड की कमी हो सकती है दूर
चालानों के बहीखाते को उठाकर देखें तो दिल्ली में बीते 11 वर्षों में 12790 करोड़ रुपये से अधिक का चालान जुर्माना वसूला नहीं जा सका है। यह रकम मिल जाती तो सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और परिवहन सुधार की कई योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती थी। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इसका उदाहरण है। करीब 1789 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस योजना की परिकल्पना वर्ष 2008 में की गई थी, लेकिन मंजूरी मिलने में 18 साल लग गए। इसके पीछे सबसे बड़ी बजह फंड की कमी बताई गई थी।
नई पॉलिसी से सुधार की उम्मीद
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि चालान को लेकर नई पॉलिसी लागू होने पर सुधार की उम्मीद है। इसमें कोर्ट में जाने से पहले 50 फीसदी जुर्माना राशि जमा कराने की व्यवस्था बनाई गई है। पहले लोग जुर्माना राशि कम कराने के लिए लोक अदालत का इंतजार करते थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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