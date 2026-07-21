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विजेता दहिया को देर रात मॉल में पकड़ क्यों मारने दौड़े लोग, धक्का-मुक्की और गालियां दीं

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाए गए विजेता दहिया जहां दिन में आंदोलन छोड़कर बर्गर खाने चले गए थे तो रात को भी वह एक मॉल में थे। वहां कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और गालियां दीं।

विजेता दहिया को देर रात मॉल में पकड़ क्यों मारने दौड़े लोग, धक्का-मुक्की और गालियां दीं

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता बनाए जाने के बाद देश में चर्चित हो गए विजेता दहिया सोमवार को अचानक कई तरह की मुश्किलों में घिर गए। सीजेपी की ओर से आयोजित संसद मार्च से निकलकर दिन में बर्गर खाने चले गए विजेता दहिया को अब प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। वहीं, अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें रात को भी एक मॉल में पहुंचे दहिया को लोग मारने दौड़ पड़े। दहिया के साथ ना सिर्फ धक्का-मुक्की की गई, बल्कि उन्हें गंदी गालियां दी गईं।

दरअसल, संसद मार्च शुरू होने के पहले तक रंग-बिरंगी शर्ट पहने विजेत दहिया जंतर-मंतर पर दिखे। वह रोज की तरह मीडिया से बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन मार्च शुरू होने के बाद वह अचानक गायब हो गए। वह ना तो जंतर-मंतर पर दीपके के साथ थे और ना ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे दो प्रवक्ताओं के साथ। बाद में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें लोग उन्हें एक बर्गर आउटलेट में यह पूछते दिखे कि उनके कहने पर स्टूडेंट लाठी खा रहे हैं और वह खुद बर्गर। मेट्रो स्टेशन पर भी कुछ लोग उनसे सवाल करते रहे, लेकिन दहिया चुप्पी साधे रहे।

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रात को इंस्टाग्राम पर हुए ऐक्टिव, निकाली अपनी भड़ास

दिनभर की चुप्पी के बाद विजेता दहिया रात को अचानक इंस्टाग्राम पर ऐक्टिव हुए। उन्होंने गाड़ी में बैठकर कई वीडियो बनाए। एक में वह बताते नजर आए कि कैसे दिन में भूख लगने और इच्छा होने पर वह बर्गर खाने चले गए थे। तो एक वीडियो में वह अपना आक्रोश दिखाते हुए यह कहते नजर आए कि चाहे उनकी जान ले ली जाए वह प्रेमानंद को महाराज नहीं कहेंगे। उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स से बातचीत में भी बर्गर विवाद पर अपनी सफाई दी। लेकिन यह सभी के लिए अचरज भरा था कि वह अचानक फिर से प्रेमानंद महाराज को लेकर क्यों इतने गुस्से में टिप्पणी कर रहे हैं।

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रात को ऐसा क्या हुआ दहिया के साथ

विजेता दहिया क्यों प्रेमानंद महाराज को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे थे, इसका खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वायरल हुआ। इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि दहिया को रात में किसी मॉल में कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। यहां उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई। धक्की-मुक्की हुई, गालियां दी गईं। दहिया को मारने दौड़े लोग उन्हें आंदोलन को धोखा देने का आरोप लगाते हैं। वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘तुमने बच्चों को पागल बनाया। तुम्हारी वजह से बच्चे डंडे खा रहे हैं और तुम यहां मॉल में हवा खा रहे हो। दिन में क्यों गायब हो गए तुम।’ दहिया पहले तो चुपचाप सब सुनते रहे और फिर वह दलील देने की कोशिश करते हैं कि थक गए थे, दो दिन से सोए नहीं थे, 200 लोगों (मीडिया इंटरव्यू) से बात करते हैं। दहिया के साथ धक्का मुक्की करने वाले लोग इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। लोग कहते हैं, ‘'मैं तुम्हारे मां-बाप को गाली दूं, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तुमने गाली दी, वह मेरे भगवान हैं।’

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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