कई लोग कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया; पूर्व सीएम ने खुद बताई इसकी वजह
केजरीवाल ने कहा, 'आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। भाजपा उस ईमानदारी पर चोट करना चाहती थी। अदालत के आदेश से साफ हो गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है।'
दिल्ली की एक अदालत द्वारा शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में आरोप मुक्त किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस केस का पूरा षडयंत्र रचने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया, साथ ही इसके लिए दोनों से देश से माफी मांगने के लिए भी कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि लोग कहते हैं कि जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप हो गया है, वह गायब हो गया है। आगे केजरीवाल ने खुद इसकी वजह बताते हुए कहा कि जब मुझ पर आरोप लगे तो मैंने तय किया था कि मैं जबतक पूरे देश के सामने निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा।
केजरीवाल बोले- मुझे फर्क पड़ता है
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने चुप रहने का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'कई लोग ये कहते हैं कि जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों है, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया।' उन्होंने कहा, 'मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको चार गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी, लेकिन मेरे को फर्क पड़ता है, मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है तो मुझे फर्क पड़ता है।'
'आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया'
आगे उन्होंने कहा, 'मुझे जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार को ताने मारे जाते हैं, मुझे फर्क पड़ता है, केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था, कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा, आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया।' बता दें कि इस केस के सिलसिले में केजरीवाल को करीब छह महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था।
'चार वर्षों तक हमारे ऊपर अत्याचार किया गया'
इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कोर्ट से दोष मुक्त होने का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं। उन वकील भाइयों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। चार वर्षों से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। चार वर्षों से ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाला करने का आरोप लगाया गया।’
'प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने मिलकर रचा था षडयंत्र'
आगे उन्होंने कहा, 'अदालत को आज मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया फैसला लेना था। लेकिन अदालत ने कहा कि इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे मुकदमा शुरू भी किया जा सके। यह ऐसा फर्जी केस है, जिसमें एक भी गवाह नहीं, जिससे कि मुकदमा चलाया जा सके। यह पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री ने मिलकर रचा। उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। भाजपा उस ईमानदारी पर चोट करना चाहती थी। अदालत के आदेश से साफ हो गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।