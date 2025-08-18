लोग आवारा कुत्तों के लिए रैली में जाने को तैयार, लेकिन BJP की रैली में नहीं- AAP

दरअसल कल दिल्ली के रोहिणी में पीएम मोदी द्वारा लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया था। आप ने आरोप लगाया था कि इस दौरान रैली में एकट्ठे होने के लिए भाजपा को लोगों को एकट्ठा करना पड़ा था।

लोग आवारा कुत्तों के लिए रैली में जाने को तैयार, लेकिन BJP की रैली में नहीं। ये शब्द आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और नेता सौरभ भारद्वाज के हैं। सौरभ ने सवाल करते हुए कहा, छह महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए इनके पास लोग और कार्यकर्ता नहीं हैं।

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, लोग आवारा पेट डॉग के लिए एकट्ठे होने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा की रैली में जाने को तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन्होंने लोग जुटाए, उन्हें भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े, जैसे भाजपा को जुटाने पडे। इस बात का वीडियो ‘आप’ सांसद संजय सिंह ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- ये एक कटुसत्य है। लोग आवारा कुत्तों के लिए रैली में जाने को तैयार हैं लेकिन BJP की रैली में जाने को तैयार नहीं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पर गईं, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी गए और तैयारियों का जायजा लेकर आए, उनके इस रैली स्थल पर आज लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली भाजपा के साथ नहीं है। आरोप लगाते हुए कहा, इन्होंने ये चुनाव चोरी से जीता है। वोट काटकर जीता। असली लोगों के वोट काटे गए। नकली लोगों के वोट बनाए गए। साड़ियां, रुपये, जूते, चेन बांटे।

सौरभ ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बरसात इन्होंने दिल्ली में मौत का तांडव किया है। 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर गए हैं। ढाई-ढाई साल के बच्चे सीवर में गिरकर मर गए। कहीं दीवार गिर गई, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, इस तरह कई जगह दिल्ली के लोग मरे।