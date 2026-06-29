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Explainer: बटन दबाते ही लाल हो जाएगी लाइट, अब दिल्ली में पैदल यात्रियों के हाथ में होगा ट्रैफिक सिग्नल!

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में पैदल यात्रियों के लिए खास तरह का स्मार्ट सिस्टम लगने जा रहा है। इसका नाम है- Pelican Push Button Pedestrian Signal System। इसकी मदद से ट्रैफिक सिग्नल को रोका जा सकेगा। जानिए यह स्मार्ट सिग्नल कैसे काम करता है, साथ ही जानिए पहले क्यों फेल हुआ।

बटन दबाते ही लाल हो जाएगी लाइट, अब दिल्ली में पैदल यात्रियों के हाथ में होगा ट्रैफिक सिग्नल!

दिल्ली की ट्रैफिक भरी सड़कों को पार करने में क्या आपको भी डर लगता है? क्या आप भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग के इस्तेमाल से घबराते हैं। सोचिए, अगर आपके हाथ में सिग्नल को ग्रीन-रेड करने की कमान आ जाए, तो कैसा रहेगा। जी हां, दिल्ली में कुछ इसी तरह के सिस्टम को लगाने की कवायद तेज हो गई है। इस सिस्टम का नाम है- Pelican Push Button Pedestrian Signal System. इस भारी भरकम नाम को पढ़कर डरिए बिल्कुल मत।

ये तकनीक एकदम आसान है। इसके बारे में लाइव हिन्दुस्तान आपको एकदम सरल भाषा में समझाएगा। बात की गहराई में उतरें, उससे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली में यह तकनीक पहली बार चर्चा में नहीं आई है। इससे पहले भी इसे लागू करने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कई कारणों से यह व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकी। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और इस बार इसके सफल होने की कितनी संभावना है।

क्या है पेलिकन पुश बटन सिग्नल सिस्टम?

पेलिकन (Pelican) को तकनीकी भाषा में Pedestrian Light Controlled Crossing कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह ऐसा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है, जिसमें पैदल चलने वालों और वाहनों दोनों के लिए अलग-अलग ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। अगर आपको सड़क पार करनी है, तो सड़क किनारे लगे एक बटन को दबाना होगा। इसके बाद सिस्टम ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने लगता है और कुछ सेकंड बाद वाहनों के लिए लाल तथा पैदल यात्रियों के लिए हरी बत्ती कर देता है।

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यह सिस्टम कैसे काम करता है?

  • पैदल चल रहा यात्री सड़क किनारे लगे पुश बटन को दबाता है।
  • सिस्टम उस रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड कर लेता है।
  • मौजूदा ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद वाहनों के लिए रेड सिग्नल हो जाता है।
  • उसी समय पैदल यात्रियों के लिए वॉक सिग्नल (हरी बत्ती) जलती है।
  • एक निश्चित टाइम में लोगों को सड़क पार करना होता है।
  • इसके बाद ट्रैफिक दोबारा सामान्य रूप से चलने लगता है।

इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सड़क पार करने के लिए किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। यह ऑटोमेटेकि होती है, जिसे जरूरत के हिसाब से पैदल चलने वालों द्वारा कंट्रोल किया जाता है।

दिल्ली में पहले भी हुई थी शुरुआत, लेकिन क्यों नहीं चला सिस्टम?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साल 2013-15 के दौरान एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट, आईएनए, दिल्ली हाईकोर्ट, प्रगति मैदान समेत 40 से अधिक स्थानों पर पेलिकन सिग्नल लगाए थे। उद्देश्य था कि जहां पैदल यात्रियों की संख्या अधिक है, वहां उन्हें सुरक्षित तरीके से सड़क पार कराई जा सके।

हालांकि, कुछ सालों बाद ये सभी सिस्टम या तो हटा दिए गए या फिर काम करने की हालत में नहीं रह गए। अधिकारियों के अनुसार, इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी अधिक लागत और महंगा रखरखाव था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक पेलिकन सिग्नल लगाने में करीब 6 लाख रुपये तक का खर्च आता है। इसके अलावा इसमें कैमरा, सेंसर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, जिनकी मरम्मत भी महंगी होती है।

दूसरी बड़ी समस्या लोगों के व्यवहार से जुड़ी थी। कई लोग यह नहीं जानते थे कि बटन का उपयोग कैसे करना है। कुछ लोग बटन को बार-बार या जोर-जोर से दबाते थे, जिससे मशीनें जल्दी खराब होने लगीं। जागरूकता की कमी और रखरखाव की ऊंची लागत के कारण यह परियोजना सफल नहीं हो सकी।

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अब क्या बदलने जा रहा है?

हाल के दिनों में दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ओखला मेट्रो स्टेशन, मोदी मिल फ्लाईओवर और कालकाजी फ्लाईओवर परियोजना के तहत फिर से इस तकनीक को अपनाने की योजना बनाई गई है।

योजना के अनुसार, लोटस टेंपल के आसपास और उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में लोग पैदल सड़क पार करते हैं, वहां पुश बटन सिग्नल लगाए जाएंगे। इस सिस्टम में पैदल यात्री बटन दबाने के बाद लगभग 25 सेकंड के भीतर सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकेंगे।

परियोजना में यह भी प्रस्तावित है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है तो आउटर रिंग रोड के अन्य हिस्सों और बाद में शहर की दूसरी सड़कों पर भी इसे लागू किया जा सकता है। कई स्थानों पर इसे फुटओवर ब्रिज (FOB) के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर लोग सीढ़ियां चढ़ने की बजाय सीधे सड़क पार करना पसंद करते हैं।

पैदल यात्रियों को क्या फायदा होगा?

यदि यह सिस्टम सफल रहा तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए सड़क पार करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा। व्यस्त चौराहों पर बिना जोखिम के सड़क पार करने की सुविधा मिलेगी। इससे अनियंत्रित तरीके से सड़क पार करने (Jaywalking) की घटनाएं कम हो सकती हैं और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। साथ ही, जिन स्थानों पर फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल कम होता है, वहां यह सिस्टम कम लागत वाला और अधिक व्यावहारिक विकल्प साबित हो सकता है।

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क्या इस बार सफल होगा यह प्रयोग?

अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या इस बार ये सफल होगा? तकनीक अपने आप में नई या असफल नहीं है। जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में इस तरह के पेलिकन सिग्नल सालों से सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपने देश भारत में अहमदाबाद में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

लेकिन किसी भी तकनीक की सफलता केवल मशीन पर नहीं, बल्कि उसके उपयोग और रखरखाव पर भी निर्भर करती है। दिल्ली में पहले की तरह यदि लोगों को इसके उपयोग के बारे में जागरूक नहीं किया गया, मशीनों का नियमित रखरखाव नहीं हुआ या बार-बार होने वाली तकनीकी खराबियों का समय पर समाधान नहीं किया गया, तो यह परियोजना भी पहले की तरह सीमित होकर रह सकती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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