टूटती दीवारों के बीच घुसा नया मेहमान, कनॉट प्लेस के लिए कैसे सिरदर्द बन रहा पीपल?

अगर आप सीपी (CP) में घूमेंगे, तो आपको इस समस्या की गंभीरता नजर आएगी। सिर्फ ए-ब्लॉक (A-block) में ही दर्जन भर से ज्यादा पेड़ इमारतों के ऊपर नजर आ रहे हैं। कुछ बाहरी दीवारों पर लटके हैं, तो कुछ पहली मंजिल के छज्जों पर जमे हुए हैं और उनकी जड़ें नीचे सड़क तक लटक रही हैं।

Dec 15, 2025 11:21 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कनॉट प्लेस (CP) की टूटी-फूटी दीवारों और उखड़ते पेंट के बीच, एक बिन बुलाए मेहमान ने चुपचाप अपनी जड़ें जमा ली हैं। दीवारों की दरारों में,छतों के किनारों पर और लंबे गलियारों में पीपल का पेड़ शहर के इस सबसे मशहूर बाजार के ढांचे के भीतर तक समा गया है। वैसे तो यह पेड़ पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर इसे रोका न जाए तो यह बड़ी तेजी से फैलता है। अब यह दुकानदारों और एनडीएमसी (NDMC) के लिए एक मुसीबत बन गया है, जो इस ऐतिहासिक जगह को धीरे-धीरे अपने 'हरे घेरे' में ले रहा है।

अगर आप सीपी (CP) में घूमेंगे, तो आपको इस समस्या की गंभीरता नजर आएगी। सिर्फ ए-ब्लॉक (A-block) में ही दर्जन भर से ज्यादा पेड़ इमारतों के ऊपर नजर आ रहे हैं। कुछ बाहरी दीवारों पर लटके हैं, तो कुछ पहली मंजिल के छज्जों पर जमे हुए हैं और उनकी जड़ें नीचे सड़क तक लटक रही हैं। एनडीएमसी के एक शौचालय के पास, पीपल के एक विशाल पेड़ ने दो मंजिला इमारत के सामने वाले हिस्से को लगभग पूरा ढक लिया है। ओडियन सिनेमा के पास डी-ब्लॉक (D-block) की गली में ये पौधे ईंटों के बीच मजबूती से उग रहे हैं और इनकी जड़ें दीवारों को किसी पुराने शिकंजे की तरह जकड़े हुए हैं।

सी-ब्लॉक (C-block) की स्थिति और भी खराब है। जैन बुक डिपो के ऊपर, जिसकी 2017 में आंशिक रूप से छत गिर गई थी और जो एक चेतावनी बन गया था, वहां अब दर्जनों पीपल के पेड़ उग रहे हैं। उनके दिल के आकार के पत्ते एक ऐसी छत प्रणाली पर फड़फड़ा रहे हैं जो पहले से ही पुरानी होने के कारण कमजोर है।

एम-ब्लॉक (M-block) की छतों पर भी, पीपल का पेड़ दरारों से उगते हुए एक लगभग सुंदर आकृति बनाता है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि यह फैलाव अचानक नहीं हुआ है। पीपल का पेड़ इस उपमहाद्वीप के सबसे मज़बूत 'पत्थर पर उगने वाले पौधों' (lithophytes) में से एक है, जो पत्थर पर उगने के लिए ही विकसित हुआ है।

इसकी जड़ें, जो शुरू में धागे जितनी पतली होती हैं, लगातार नमी की तलाश करती रहती हैं। जब उन्हें नमी मिलती है, तो वे फैल जाती हैं, नीचे की मिट्टी से पानी खींचती हैं और ज़मीन को सिकोड़ देती हैं। समय के साथ, जब ये पतली जड़ें पूरे पेड़ बन जाती हैं, तो जड़ें अपना दायरा बढ़ाती हैं, और ये उन दीवारों, छतों और नींव पर दबाव डालती हैं जिन्होंने उन्हें सहारा दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स (HT) की ओर से समीक्षा किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि इन जड़ों ने दीवारों में दरारें डालना और इमारतों को अस्थिर करना शुरू कर दिया है। इस धीमी गति से हो रहे फैलाव से चिंतित होकर, दुकानदारों ने कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है।

एक दुकानदार ने एनडीएमसी (NDMC) को भेजी गई गुहार में लिखा कि ए-ब्लॉक में हमारे अहाते में एक पीपल का पेड़ उग रहा है। इन सालों में, पेड़ इतना बड़ा हो गया है कि उसकी जड़ें हमारी एक दीवार में घुस गई हैं और दीवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पेड़ का तना इतना मोटा हो गया है कि वह सीढ़ियों से आने-जाने में रुकावट डाल रहा है।

न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने इस साल दो पत्र लिखकर इस बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है कि हमें डर है कि दीवार टूट जाएगी और छत गिर सकती है। पेड़ की जड़ें मैनहोल के अंदर भी चली गई हैं और उसकी संरचना को भी खराब कर दिया है। सितंबर में उन्होंने एनडीएमसी के इंजीनियरिंग विभाग को आगाह किया कि कनॉट प्लेस (CP) की इमारतों की छतों और किनारे की दीवारों पर कई अनावश्यक पेड़ उग रहे हैं, जिससे दरारें पड़ रही हैं, जिन्हें अगर हटाया नहीं गया तो वे खतरनाक हो सकती हैं। उसी पत्र में यह भी बताया गया कि जड़ें अब बारिश के पानी को दुकानों और शोरूम में धकेल रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सीपेज की समस्या हो रही है।

व्यापारियों ने कहा कि अक्टूबर में एनडीएमसी के बागवानी विभाग को लिखे गए दूसरे पत्र में भी यही स्थिति बताई गई है कि घनी पत्तियों के कारण साइनबोर्ड छिप रहे हैं, जड़ें फुटपाथ से बाहर निकल रही हैं और डालियां ऐतिहासिक इमारतों की पहली मंजिलों को छू रही हैं। व्यापारियों ने कहा कि इनमें से कुछ पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि वे इमारतों के सामने के हिस्से को ढक रहे हैं और दुकानों के दरवाजों को भी बंद कर रहे हैं।

एनडीटीए (NDTA) के महासचिव विक्रम बधवार ने कहा, “अब लगभग हर सीपी (CP) ब्लॉक की छतों पर पीपल का पौधा उग चुका है। इनके कारण मानसून के दौरान सीपेज (पानी रिसने) की समस्या होती है। मरम्मत का काम धीमा है क्योंकि सीपी में हर तरह की बहाली के काम के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी (Heritage Conservation Committee) से मंजूरी लेनी पड़ती है, और एनडीएमसी की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है।''

एनडीटीए (NDTA) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा, “सर्विस लेन और मिडल सर्किल में ऐसे कई बड़े पेड़ हैं। एक बार जब पेड़ का तना बड़ा हो जाता है, तो उन्हें वन विभाग की अनुमति के बिना हटाया भी नहीं जा सकता।” एनडीएमसी (NDMC) के एक अधिकारी ने कहा कि वनस्पति हटाने का काम नियमित रूप से किया जाता है और परिषद उठाई गई समस्याओं की जांच करेगी। वन विभाग और एनडीएमसी के प्रवक्ता ने टिप्पणी के लिए बार-बार किए गए अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पीपल के पेड़ को हटाना, अनुमति मिलने के बाद भी आसान नहीं है। यह प्रजाति प्रकृति द्वारा जीवित रहने के लिए बनाई गई है। इसे सिर्फ काट देने से अक्सर यह दोबारा उग आता है।

