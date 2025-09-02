मुझे निशाना बना... BJP के आरोपों और चुनाव आयोग के नोटिस के बीच क्या बोले पवन खेड़ा?

एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने को लेकर मिले नोटिस और भाजपा के आरोपों पर पवन खेड़ा का कहना है कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। भाजपा ने मुझे निशाना बनाकर चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को सही साबित कर दिया है।

दिल्ली के चुनाव प्रशासन ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने को लेकर नोटिस जारी किया है। पवन खेड़ा को 8 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा था कि पवन खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं जबकि राहुल गांधी बिहार में वोटर लिस्ट के रीविजन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पूरे प्रकरण पर पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया आई है।

आरोप राजनीति से प्रेरित, मुझे निशाना बना… कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा की ओर से लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। भाजपा ने मुझे निशाना बनाकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगे आरोपों को सही साबित कर दिया है। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने माना है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखने में विफल रहा है।

खेड़ा के पास दो एक्टिव ईपीआईसी नंबर कैसे? दरअसल, भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा- कांग्रेस पूरी तरह से वोट चोर है। इसीलिए वह सभी पर यही कलंक लगाना चाहती हैं। अब निर्वाचन आयोग इस बात की जांच करे कि पवन खेड़ा के पास दो एक्टिव ईपीआईसी नंबर कैसे हैं? क्या उन्होंने कई बार मतदान किया है जो चुनावी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।

निर्वाचन आयोग जिम्मेदार- पवन खेड़ा अमित मालवीय की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे उनसे ही पता चला कि मेरे पास दूसरा मतदाता पहचान पत्र भी है। मैंने 2016-17 में इसे हटाने के लिए आवेदन किया था लेकिन ऐसा लगता है कि यह नहीं हुआ और इसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है।

मांगे सीसीटीवी फुटेज पवन खेड़ा ने कहा- अनुराग ठाकुर ने जो किया, वही अमित मालवीय ने भी किया। वे दोनों हमें निशाना बनाना चाहते थे लेकिन अंततः चुनाव आयोग पर ही निशाना साध बैठे। यही मुद्दा हम उठाते रहे हैं। यही राहुल गांधी कह रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में मेरे वोट का दुरुपयोग हुआ और वह भाजपा को चला गया। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए।

उन्हें वोटर लिस्ट की शुद्धता की चिंता नहीं पवन खेड़ा ने बाद में एक्स पर पोस्ट किया कि राहुल गांधी के अगस्त के संवाददाता सम्मेलन के बाद हजारों ऐसे मामले सामने आए जहां एक ही शख्स के लिए एक ही या अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र कई बूथों, निर्वाचन क्षेत्रों, यहां तक कि राज्यों में भी दर्ज हैं। मालवीय ने उन मामलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें मतदाता सूची की शुचिता की चिंता नहीं है।

नाम हटाने का दिया था आवेदन पवन खेड़ा ने आगे कहा कि मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हैं। अपने सुबह के स्टंट से मालवीय ने स्वीकार किया है कि आयोग वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने में विफल रहा है। साल 2016 में घर बदलने के बाद नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटाने के लिए मेरे द्वारा फॉर्म 7 के आवेदन के बावजूद, नाम नहीं काटा गया।