फरीदाबाद में पटवारी और सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन चढ़ाने के बदले ले रहे थे घूस

फरीदाबाद में पटवारी और सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन चढ़ाने के बदले ले रहे थे घूस
फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पटवारी और उसके सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वह म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर 25 हजार रुपए ले रहा था। टीम ने दोनों के पास से 20 हजार रुपए रिश्वत की रकम भी बरामद की है। पुलिस ने भृष्टाचार की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है।
एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी अनिल यादव ने बताया कि पटवारी और उसके सहायक को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से रिश्वत के 20 हजार भी बरामद किए गए हैं।
25000 रुपए में बात तय हुई, 5000 एडवांस ले लिए
संजय कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता शत्रुजीत शर्मा ने बताया कि उनके पास गांव में एक दुकान और मकान है, जिसकी म्यूटेशन चढ़वाने के लिए वह कई महीने से तहसील के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उप तहसील गोच्छी में पटवारी जितेंद्र उनका काम नहीं कर रहा था।
इसके बाद फरीदाबाद की उप तहसील गोच्छी में पटवारी जितेंद्र के सहयोगी विनोद ने म्यूटेशन चढ़ाने की एवज में उनसे 30 हजार रुपए रिश्वत मांगी लेकिन 25000 रुपए में बात तय हुई। 5000 एडवांस भी ले लिए थे।शत्रुजीत शर्मा ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की सूचना दे दी।
पाउडर लगे नोट दिये, मौके पर धर दबोचे
एसीबी की टीम ने पटवारी और उसके साथी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पीड़ित को आरोपियों के पास रिश्वत की रकम देने के लिए भेजा। नोटों पर पाउडर लगा दिया। जैसे ही पीड़ित ने पैसे दिए, एसीबी की टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। उनके पास से रिश्वत के 20 हजार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने करप्शन की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
दो दिन में दो रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार
हरियाणा में महज दो दिन के भीतर दो रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार हुए हैं। खास बात यह है कि दोनों ही एनसीआर से थे। एक दिन पहले हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोनीपत जिले के खरखौदा में पंचायती विभाग की महिला ब्लॉक पटवारी सुदेश कुमारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई गांव सिसाना निवासी अनिल की शिकायत पर की गई।
शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि पटवारी सुदेश कुमारी ने पंचायती जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के बदले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। जांच में सामने आया कि आरोपी पटवारी सीधे रिश्वत न लेकर शातिराना तरीके से बीडीपीओ कार्यालय परिसर के कृष्ण चाय वाले के माध्यम से रकम मंगवाती थी। एसीबी ने उसके सहायक के रूप में काम कर रहे चाय वाले ईश्वर को भी दबोच लिया।
रिपोर्ट: मोनी देवी
