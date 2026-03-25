पटौदी-रेवाड़ी हाईवे कब से खुलेगा, NHAI ने बता दी तारीख; दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कम होगा ट्रैफिक
गुरुग्राम से रेवाड़ी के बीच का सफर आसान होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दावा किया है कि 31 जुलाई तक गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 352डब्ल्यू) को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके खुलने से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात दबाव कम हो जाएगा।
गुरुग्राम से रेवाड़ी के बीच का सफर आसान होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दावा किया है कि 31 जुलाई तक गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 352डब्ल्यू) को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके खुलने से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात दबाव कम हो जाएगा।
90 प्रतिशत निर्माण हो चुका
साल 2021 में इस हाईवे का निर्माण शुरू हुआ था। इस हाईवे को मार्च, 2023 में शुरू किया जाना था। मौजूदा समय में इस हाईवे के तहत 90 प्रतिशत निर्माण हो चुका है। एनएचएआई ने इसके निर्माण की नई डेडलाइन 31 जुलाई निर्धारित की है। करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 46 किमी लंबे इस हाईवे में 25 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है।
आरओबी निर्माण की दिशा में काम शुरू
लंबे समय से एनएचएआई की तरफ से रेलवे विभाग से इंछापुरी रेलवे लाइन के ऊपर आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) निर्माण की मंजूरी मांगी जा रही थी। पिछले सप्ताह यह मंजूरी एनएचएआई को मिली है। आरओबी निर्माण की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में इस रेलवे लाइन पर दो लेन का आरओबी है। दो लेन का नया आरओबी तैयार किया जाएगा। दावा है कि अगले चार महीने के अंदर यह आरओबी बनकर तैयार हो जाएगा।
एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर तीन माह में बनेगा
द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे को जोड़ने के लिए सेक्टर-84 के समीप फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को पटौदी रोड से यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। वे इस फ्लाईओवर की मदद से निर्माणाधीन हाईवे से जुड़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि तीन महीने के अंदर यह फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा।
रेलवे विभाग से मंजूरी मिली
एनएचएआई के परियोजना अधिकारी योगेश तिलक ने बताया किगुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे को 31 जुलाई तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इंछापुरी पर दो लेन का नया आरओबी तैयार करने के लिए रेलवे विभाग से मंजूरी मिल गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर को अगले तीन महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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