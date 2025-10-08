Patiala house court seeks answer from delhi police regarding swami chaitanyananda request of sanyasi cloth and bed अलग बिस्तर, संन्यासी वाले कपड़े; चैतन्यानंद की डिमांड पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPatiala house court seeks answer from delhi police regarding swami chaitanyananda request of sanyasi cloth and bed

अलग बिस्तर, संन्यासी वाले कपड़े; चैतन्यानंद की डिमांड पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अर्जी पर एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। इस अर्जी में उन्होंने संन्यासी के वस्त्र (Sanyasi Robe) और आध्यात्मिक पुस्तकें दिए जाने की मांग की है, जिसमें जेल मैनुअल के नियमों का उल्लेख करने को कहा गया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 04:20 PM
share Share
Follow Us on
अलग बिस्तर, संन्यासी वाले कपड़े; चैतन्यानंद की डिमांड पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

लड़कियों से गंदी बातें और यौन शोषण करने वाले स्वामी चैतन्यानंद ने दिल्ली की अदालत में एक अर्जी डाली थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी बाबा के वकील ने जेल में संन्यासी वाले कपड़े और आध्यात्मिक किताबें मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस बाबत जवाब मांगा है। एक और अर्जी में आरोपी के वकील ने कोर्ट से अलग बिस्तर की व्यवस्था करने की भी मांग की है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अर्जी पर एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। इस अर्जी में उन्होंने संन्यासी के वस्त्र (Sanyasi Robe) और आध्यात्मिक पुस्तकें दिए जाने की मांग की है, जिसमें जेल मैनुअल के नियमों का उल्लेख करने को कहा गया है। इस अर्जी पर सोमवार को फिर से सुनवाई होगी।

एक अन्य अर्जी में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को जब्ती मेमो (Seizure Memo) की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को एक उचित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने मौखिक रूप से यह निर्देश देने की भी प्रार्थना की कि आरोपी को एक अतिरिक्त बिस्तर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनकी उम्र 65 वर्ष है और वह बीमारियों से पीड़ित हैं।