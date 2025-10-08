अलग बिस्तर, संन्यासी वाले कपड़े; चैतन्यानंद की डिमांड पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अर्जी पर एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। इस अर्जी में उन्होंने संन्यासी के वस्त्र (Sanyasi Robe) और आध्यात्मिक पुस्तकें दिए जाने की मांग की है, जिसमें जेल मैनुअल के नियमों का उल्लेख करने को कहा गया है।

लड़कियों से गंदी बातें और यौन शोषण करने वाले स्वामी चैतन्यानंद ने दिल्ली की अदालत में एक अर्जी डाली थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी बाबा के वकील ने जेल में संन्यासी वाले कपड़े और आध्यात्मिक किताबें मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस बाबत जवाब मांगा है। एक और अर्जी में आरोपी के वकील ने कोर्ट से अलग बिस्तर की व्यवस्था करने की भी मांग की है।

