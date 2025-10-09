patiala house court judge recuses sexual harassment case chaitanyanand चैतन्यानंद सरस्वती केस: बेल की सुनवाई में नया ट्विस्ट, जज ने खुद को किया अलग, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newspatiala house court judge recuses sexual harassment case chaitanyanand

चैतन्यानंद सरस्वती केस: बेल की सुनवाई में नया ट्विस्ट, जज ने खुद को किया अलग

दिल्ली के वसंत कुंज में 17 लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अतुल अहलावत ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है, जिसके बाद अब मामला डिस्ट्रिक्ट जज के सामने सुना जाएगा।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, एएनआईThu, 9 Oct 2025 11:58 AM
share Share
Follow Us on
चैतन्यानंद सरस्वती केस: बेल की सुनवाई में नया ट्विस्ट, जज ने खुद को किया अलग

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज एक बार फिर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी के मामले ने सुर्खियां बटोरीं। इस बार मामला उनकी जमानत याचिका का था, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही एडिशनल सेशन जज अतुल अहलावत ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। अब यह मामला आज दोपहर 12 बजे डिस्ट्रिक्ट जज के सामने सुना जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पार्थसारथी के नाम से भी जाना जाता है, इस वक्त एक छेड़छाड़ के मामले में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक शैक्षिक संस्थान में 17 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप है। दिल्ली पुलिस ने 27 सितंबर को आगरा से उन्हें गिरफ्तार किया था और 28 सितंबर को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड हासिल की थी। इसके बाद 3 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

जमानत याचिका में क्यों आया ट्विस्ट?

चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज पटियाला हाउस कोर्ट में माहौल गर्म था। उनके वकील, सीनियर एडवोकेट अजय बर्मन, जमानत की पैरवी करने को तैयार थे, लेकिन जज अतुल अहलावत ने सुनवाई से पहले ही खुद को इस मामले से अलग कर लिया। यह पहली बार नहीं है जब जज अहलावत ने ऐसा किया है। इससे पहले भी वह चैतन्यानंद की एक वित्तीय अनियमितता से जुड़े अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं।

सन्यासी वस्त्र और किताबों की मांग

चैतन्यानंद ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर सन्यासी वस्त्र और आध्यात्मिक किताबें मांगी हैं। बुधवार को इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जेल मैनुअल के नियमों के आधार पर एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) अनिमेष कुमार ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया जेल मैनुअल में कपड़ों और किताबों पर कोई पाबंदी नहीं दिखती। उन्होंने सवाल उठाया, "जब कोई रोक नहीं है, तो मैं इन्हें कैसे मना कर सकता हूं?" इस अर्जी पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

जब्ती मेमो और अतिरिक्त बिस्तर की मांग

चैतन्यानंद के वकील मनीष गांधी ने कोर्ट में जब्ती मेमो की कॉपी मांगी, जिस पर पुलिस को शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा, वकील ने यह भी मांग की कि चैतन्यानंद को उनकी उम्र (65 साल से अधिक) और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराया जाए। वकील ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए कहा कि विचाराधीन कैदियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाजत है।

पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत

यह पहली बार नहीं है जब चैतन्यानंद की जमानत याचिका चर्चा में है। इससे पहले एक वित्तीय अनियमितता के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इस नए मामले में भी उनकी जमानत की राह आसान नहीं दिख रही।