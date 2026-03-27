दिल्ली लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA को राहत, कोर्ट ने मंजूर की जांच पूरी करने के लिए 45 दिन की मोहलत
सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील एम.एस. खान और राहुल साहनी ने जांच अवधि बढ़ाए जाने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि एजेंसी के पास निर्धारित 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के लिए पर्याप्त समय था और अब इसकी कोई जरूरत नहीं है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी राहत देते हुए नवंबर 2025 में दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले की जांच पूरी करने के लिए उसे 45 दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया है। विशेष जज प्रशांत शर्मा ने NIA की अर्जी पर विचार करने के बाद एजेंसी को यह राहत प्रदान की। यह दूसरा मौका है जब जांच एजेंसी को विस्तार दिया गया है। इससे पहले 13 फरवरी को भी कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए 45 दिनों का समय बढ़ाया था।
NIA की ओर से विशेष लोक अभियोजक (SPP) माधव खुराना पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाल ही में हुई जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद भट की नई गिरफ्तारियों और सामने आए नए सबूतों के बाद जांच को पूरा करने के लिए एजेंसी को कुछ और समय की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों की मोहलत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 45 दिनों की अनुमति प्रदान की।
इतने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है जांच का समय
तय प्रक्रिया और कानून के अनुसार जांच की मूल अवधि 90 दिन होती है और इसके बाद इसे अधिकतम 180 दिनों तक ही बढ़ाया जा सकता है। NIA को दूसरी बार यह मोहलत मिली है। इससे पहले 13 फरवरी को इस मामले की जांच पूरी करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच की अवधि 45 दिनों के लिए और बढ़ा दी थी। यानी एजेंसी को अबतक कुल 90 दिन का अतिरिक्त समय मिल चुका है।
बचाव पक्ष ने किया समय बढ़ाने का विरोध
सुनवाई के दौरान आरोपी डॉ. शाहीन सईद और उनके पति डॉ. मुजम्मिल शकील की ओर से पेश वकील एम.एस. खान और राहुल साहनी ने जांच अवधि बढ़ाए जाने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि एजेंसी के पास निर्धारित 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के लिए पर्याप्त समय था और अब इसकी कोई जरूरत नहीं है।
16 नवंबर को हुई थी पहली गिरफ्तारी
बता दें कि यह मामला 11 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक कार में हुए जोरदार धमाके का है, इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में NIA ने सबसे पहले 16 नवंबर, 2025 को आमिर राशिद मीर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अन्य आरोपियों जसीर बिलाल वानी, मुफ्ती इरफान अहमद, डॉ. मुज़म्मिल शकील, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और सोएब को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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