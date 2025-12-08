दिल्ली ब्लास्ट केस में कोई रियायत नहीं, 4 दिन की रिमांड पर भेजे गए तीनों आतंकी

Hindustan Hindi News
प्रिंसिपल एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में इन आरोपियों को पेश किया गया। मीडियाकर्मियों को कोर्ट की कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया। इन आरोपियों की पेशी से पहले पटियाला हाउस जिला अदालत परिसर व उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।

Dec 08, 2025 03:49 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | हेमलता कौशिक
पटियाला हाउस अदालत ने सोमवार को तीन डॉक्टरों व एक कट्टरपंथी की एनआईए रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी है। इन चारों आरोपियों को 10 नवंबर के लाल किला धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सभी चार आरोपियों डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. अदील राथर, डॉ. शाहीना सईद व मौलवी इरफान अहमद वागे को 29 नवंबर को मिली उनकी 10 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) रिमांड समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया।

प्रिंसिपल एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में इन आरोपियों को पेश किया गया। मीडियाकर्मियों को कोर्ट की कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया। इन आरोपियों की पेशी से पहले पटियाला हाउस जिला अदालत परिसर व उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। अब तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में सात गिरफ्तारियां की हैं, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए एक व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है।

एजेंसी ने पहले एक बयान में कहा था कि एजेंसी सुसाइड बॉम्बिंग के सिलसिले में अलग-अलग सुरागों की जांच कर रही है। इस भयानक हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने व उन्हें पकड़ने के लिए संबंधित पुलिस बल के साथ मिलकर राज्यों में तलाशी की जा रही है। ज्ञात रहे कि डॉ. उमर-उन-नबी विस्फोटकों से लदी i20 कार चला रहे था। इस कार में बीते 10 नवंबर को लाल किले के बाहर धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। कई अन्य घायल हुए थे। इस मामले में ही एनआईए इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।

