दिल्ली ब्लास्ट केस में कोई रियायत नहीं, 4 दिन की रिमांड पर भेजे गए तीनों आतंकी

पटियाला हाउस अदालत ने सोमवार को तीन डॉक्टरों व एक कट्टरपंथी की एनआईए रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी है। इन चारों आरोपियों को 10 नवंबर के लाल किला धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सभी चार आरोपियों डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. अदील राथर, डॉ. शाहीना सईद व मौलवी इरफान अहमद वागे को 29 नवंबर को मिली उनकी 10 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) रिमांड समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया।

प्रिंसिपल एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में इन आरोपियों को पेश किया गया। मीडियाकर्मियों को कोर्ट की कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया। इन आरोपियों की पेशी से पहले पटियाला हाउस जिला अदालत परिसर व उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। अब तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में सात गिरफ्तारियां की हैं, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए एक व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है।