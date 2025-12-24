दिल्ली की अदालत ने लाल किला बम धमाके के 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, जानिए डेट

संक्षेप: Red Fort bomb blast case: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने डॉ. आदिल राठर, डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जसीर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और शोएब को आठ जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है।

Red Fort bomb blast case: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को लाल किला बम धमाका मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने डॉ. आदिल राठर, डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जसीर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और शोएब को आठ जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सातों आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया। इससे पहले, डॉ. आदिल, डॉ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन व वागे को 12 दिसंबर को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आमिर अली और जसीर वानी को दस दिसंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली थी, जबकि शोएब को 19 दिसंबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

एनआईए के मुताबिक, यह मामला एक संगठित आतंकी साजिश से जुड़ा है, जिसमें डॉक्टरों का एक समूह शामिल था। एनआईए के मुताबिक, उमर-उन-नबी इस साजिश का मुख्य आरोपी था, जो विस्फोट के समय कार चला रहा था। एजेंसी ने मामले में अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।