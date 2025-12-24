दिल्ली की अदालत ने लाल किला बम धमाके के 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, जानिए डेट
Red Fort bomb blast case: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने डॉ. आदिल राठर, डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जसीर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और शोएब को आठ जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है।
Red Fort bomb blast case: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को लाल किला बम धमाका मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने डॉ. आदिल राठर, डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जसीर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और शोएब को आठ जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सातों आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया। इससे पहले, डॉ. आदिल, डॉ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन व वागे को 12 दिसंबर को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आमिर अली और जसीर वानी को दस दिसंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली थी, जबकि शोएब को 19 दिसंबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
एनआईए के मुताबिक, यह मामला एक संगठित आतंकी साजिश से जुड़ा है, जिसमें डॉक्टरों का एक समूह शामिल था। एनआईए के मुताबिक, उमर-उन-नबी इस साजिश का मुख्य आरोपी था, जो विस्फोट के समय कार चला रहा था। एजेंसी ने मामले में अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए एक ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। दस नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। यह कार उमर उन नबी चला रहा था। घटना में दो दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कार आमिर राशिद अली के नाम से पंजीकृत पाई गई थी।