PM की डिग्री तक किसी की पहुंच नहीं लेकिन, सौरभ दास का पासपोर्ट लीक होने पर भड़के दीपके बोले
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चेन्नई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे सात दिनों के भीतर अपना सही जन्म स्थान बताने को कहा गया है।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने अपने सहयोगी और पार्टी के एक अन्य नेता सौरभ दास का पासपोर्ट सोशल मीडिया पर लीक होने का आरोप लगाया है और इसके लिए सरकारी व्यवस्था को जिम्मेदार बताया है। इस दौरान जहां दीपके ने भाजपा समर्थकों पर दास का पासपोर्ट वायरल करने का आरोप लगाया, वहीं रांका ने तो यहां तक कह दिया कि सरकारी संस्थान जनता के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत दीपके ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, 'सौरभ का पासपोर्ट सिस्टम के भीतर से ही लीक हुआ है और अब कई भाजपा समर्थक इसे फैला रहे हैं। हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री की डिग्री तक किसी की पहुंच नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक का पासपोर्ट इतने खुलेआम लीक किया जा सकता है और फैलाया जा सकता है?'
'हर सरकारी संस्थान भाजपा के लिए काम कर रहा'
जबकि पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने इस घटना पर प्रश्न-उत्तर के फॉर्मेट में प्रतिक्रिया दी और लिखा, 'प्रश्न: एक घटिया ट्रोल को किसी की पर्सनल आईडी तक पहुंच कैसे मिल जाती है?' फिर उन्होंने खुद ही इसका जवाब देते हुए लिखा, 'उत्तर: इस देश का हर सरकारी संस्थान जनता के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के लिए काम कर रहा है।' इसके साथ ही रांका ने एक यूजर की उस पोस्ट को भी रीपोस्ट किया, जिसमें उसने सौरभ दास के कथित पासपोर्ट की तस्वीरों को शेयर किया था। इन्हीं तस्वीरों को लेकर रांका ने अपना गुस्सा जाहिर किया।
लंदन जाने से पहले सौरभ को एयरपोर्ट पर रोका गया था
दरअसल ये घटनाक्रम उस घटना के बाद दो दिन बाद सामने आया है, जब सौरभ को हाल ही में उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, जब वह ब्रिटेन के लिए उड़ान भरने वाले थे। उधर सौरभ को इस तरह रोके जाने को लेकर बुधवार को विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया, जिसमें उसने बताया कि सौरभ को पासपोर्ट में जन्म स्थान (बर्थप्लेस) की जानकारी की वजह से रोका गया था।
विदेश मंत्रालय ने बताई सौरभ को रोकने की वजह
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चेन्नई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनसे सात दिनों के अंदर अपना सही जन्म स्थान बताने को कहा गया है और जवाब आने तक पासपोर्ट इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। MEA की इसी सफाई के बीच बुधवार को सोशल मीडिया पर सौरभ दास के पासपोर्ट की तस्वीरें वायरल हो गईं। जिस पर सीजेपी के दोनों प्रमुख नेताओं ने नाराजगी जताई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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