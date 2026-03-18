अस्पतालों में इच्छामृत्यु कमेटी बनाना हो सकता है जरूरी, AIIMS तैयार कर रहा राष्ट्रीय स्तर के प्रोटोकॉल

हरीश राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एम्स अब ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है। आने वाले समय में देश भर के बड़े अस्पतालों में अंगदान के लिए गठित कमेटी की तर्ज पर ‘पैसिव यूथेनेशिया कमेटी’ भी बनाई जा सकती है।

लंबे समय तक कोमा और जीवन रक्षक उपकरणों पर निर्भर रहने वाले मरीजों पर जब इलाज असर करना बंद कर देता है तो जीवन अधिक पीड़ादायक बन जाता है। 13 साल से मरणासन्न पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ (Passive Euthanasia) का आदेश देकर उनकी पीड़ा का निवारण करने के साथ ही एक नजीर पेश की है। इस नजीर से हरीश के अलावा उसके जैसे अन्य मरीजों और उनके परिजनों की पीड़ा को हरने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एम्स अब ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है। आने वाले समय में देश भर के बड़े अस्पतालों में अंगदान के लिए गठित कमेटी की तर्ज पर ‘पैसिव यूथेनेशिया कमेटी’ भी बनाई जा सकती है। यह कमेटी तय करेगी कि यदि मरीज का बच पाना संभव नहीं है तो कब और किस तरह परिवार की सहमति से सक्रिय इलाज बंद किए जा सकते हैं।

सभी अस्पतालों में अंगदान के लिए होती है कमेटी एम्स के एक विशेषज्ञ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यह इच्छामृत्यु प्रोटोकॉल तैयार करने की पहल की गई है। इसे कोर्ट को सौंपा भी जाएगा। अंगदान के लिए सभी अस्पतालों में एक कमेटी होती है। अंगदान ब्रेनडेड व्यक्ति से कराया जाता है। आईसीयू में भर्ती मरीज का मस्तिष्क जब पूरी तरह काम करना बंद कर देता है तो उसे ब्रेन डेड घोषित करने के लिए एक कमेटी होती है। कमेटी द्वारा ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद अंगदान की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी तरह अस्पतालों में अब ‘निष्क्रिय यूथेनेसिया कमेटी’ बनाना अनिवार्य हो सकता है।

उन्होंने बताया कि कोमा में रहने वाले हर मरीज की दिक्कत अलग-अलग होती हैं। उसे ध्यान में रखकर प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। इस प्रोटोकॉल में यह दिशा निर्देश तय होगा कि कब और किन परिस्थितियों में मरीज की निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए जीवन रक्षक उपकरण हटाए जा सकते हैं।

अंतिम सांस तक मिलेगा सपोर्टिव इलाज प्रोटोकॉल में यह प्रावधान होगा कि जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने या बंद करने के बाद जब तक पीड़ित का जीवन होगा तब तक उसे पैलिएटिव केयर के जरिये सपोर्टिव इलाज जारी रखा जाएगा, लेकिन कोई सक्रिय इलाज नहीं होगा। मरीज की मानसिक, आर्थिक व सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उसकी देखभाल का मूल्यांकन किया जाएगा।

कोमा से निकलने की दर 11 प्रतिशत एम्स ट्रॉमा सेंटर द्वारा 1525 हादसा पीड़ितों पर किए गए अध्ययन के अनुसार, मस्तिष्क चोट वाले 11 प्रतिशत मरीज इलाज के बाद कोमा से बाहर निकल पाते हैं। उनका वेंटिलेटर सपोर्ट हट जाता है। वे खुद से सांस लेते हैं लेकिन वे कोमा में होते हैं। इसमें से 15-16 प्रतिशत मरीजों को छह माह में होश आ जाता है। लेकिन करीब 31 प्रतिशत मरीज लंबे समय तक कोमा में रहते हैं, उन्हें होश न आने की संभावना क्षीण होती है।

क्या है यूथेनेसिया यूथेनेसिया अर्थात ‘इच्छामृत्यु’ या ‘दया मृत्यु’ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लाइलाज बीमारी, असहनीय दर्द या ‘पर्मानेंट वेजिटेटिव स्टेट’ (ब्रेन डेड जैसी स्थिति) से गुजर रहे किसी व्यक्ति को, उसकी सहमति या परिवार की इच्छा पर, जानबूझकर चिकित्सा सहायता से मृत्यु दी जाती है, ताकि उसे पीड़ा से मुक्ति मिल सके।

पैलिएटिव केयर की जरूरत एडवांस स्टेज वाले कई कैंसर मरीजों को इलाज या जीवन रक्षक उपकरणों का खास फायदा नहीं होता है। ऐसे में उन्हें सिर्फ पैलिएटिव केयर की जरूरत होती है।

यूथेनेसिया के मुख्य प्रकार 1. पैसिव यूथेनेसिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) : इसमें मरीज को जीवित रखने वाले उपकरण (जैसे वेंटिलेटर) या उपचार को बंद कर दिया जाता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ इसे 2018 में वैध माना है।

2. एक्टिव यूथेनेसिया (सक्रिय इच्छामृत्यु): इसमें डॉक्टर मरीज को घातक इंजेक्शन या दवा देकर सीधे उसकी जान लेते हैं। भारत में यह पूरी तरह से अवैध है।