बीच रास्ते फ्लाइट से बाहर जाने की जिद करने लगा यात्री, रोका तो लगाया धार्मिक नारा; इंडिगो ने लिया एक्शन

दिल्ली से कोलकाता जा रही इंडिगो की एक उड़ान में खराब व्यवहार करने पर सोमवार को एक यात्री को सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया। विमान कंपनी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसके खिलाफ यह एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि वह केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ ही अन्य यात्रियों को परेशान कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नशे में धुत आरोपी यात्री ने ना केवल विमान से बाहर जाने के लिए केबिन क्रू पर दबाव बनाया, बल्कि ऐसा ना करने देने पर धार्मिक नारा लगाया और साथी यात्रियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। एयरलाइन ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

सिगरेट पीने के लिए जाना चाहता था बाहर सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर ANI ने बताया कि आरोपी यात्री ने पहले तो केबिन क्रू पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि धूम्रपान करने के लिए उसे विमान से बाहर जाने दिया जाए, हालांकि जब उसकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, तो उसने खुद के साथ साथी यात्रियों से 'हर हर महादेव' का नारा लगाने के लिए कहा। हालांकि चालक दल ने उस यात्री को किसी तरह शांत कर लिया।

कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब होने का शक विमान में जारी विवाद के बीच केबिन क्रू को पता चला कि आरोपी यात्री अपने साथ एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आया था। जिसके बाद अन्य यात्रियों ने उस बोतल में शराब भरा होने का शक जताया। हालांकि उस यात्री ने बोतल में शराब होने की बात से इनकार किया, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले शराब पीने की बात स्वीकार की। हालांकि विमान कंपनी की तरफ से आरोपी यात्री की पहचान उजागर नहीं की गई है।

चालक दल के सदस्य से भी नारा लगाने के लिए कहा सूत्र ने बताया कि जब चालक दल के सदस्य उस यात्री से बात कर रहे थे, तो उसने एक चालक दल के सदस्य से धार्मिक नारा लगाने को कहा। इसके बाद जैसे-तैसे उसे शांत करते हुए सीट पर बैठाया गया और विमान के गंतव्य पर पहुंचते ही उसे सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया।

इंडिगो बोला- शराब के नशे में था यात्री इस बारे में इंडिगो की तरफ से जारी बयान में कहा गया, '1 सितंबर, 2025 को दिल्ली से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 6571 में हमें असंयमित व्यवहार किए जाने की एक घटना की जानकारी मिली है। विमान में सवार एक यात्री शराब के नशे में केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार और साथी यात्रियों को परेशान करते पाया गया। स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार, उस ग्राहक को उपद्रवी घोषित कर दिया गया और विमान के उतरने पर उसे सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया। साथ ही इस बारे में संबंधित अधिकारियों के पास एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है।'