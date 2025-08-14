parvesh verma ko barkhasht karen ex delhi cm atishi writes letter to rekha gupta 'परवेश वर्मा को तुरंत बर्खास्त करें', दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर क्यों भड़कीं आतिशी; लिखा पत्र, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsparvesh verma ko barkhasht karen ex delhi cm atishi writes letter to rekha gupta

दिल्ली में बारिश के दौरान पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना में एक लड़की घायल हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस घटना को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:53 PM
दिल्ली में गुरुवार को सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। इस दौरान मूसलाधार बारिश के कारण कालका जी में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना में एक लड़की भी घायल हुई है। शख्स की मौत के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि हंसराज सेठी मार्ग पर बारिश में पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई। इस घटना में एक लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लापरवाही के कारण इस बरसात में कई दिल्लीवासियों की जान गई। लेकिन इनकी मौत के जिम्मेदार लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आतिशी ने पत्र में लिखकर मांग की है कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को बर्खास्त किया जाए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में आतिशी ने पत्र लिखा। पत्र में आतिशी ने लिखा कि दिल्ली में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत और एक लड़की का अस्पताल में भर्ती होना, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि मॉनसून के दौरान तैयारी के आभाव का परिणाम है, जो आपकी प्रशासनिक विफलता को दिखाता है। आतिशी ने लिखा कि यह पहली बार नहीं है, जब बारिश के दौरान खराब व्यवस्था के कारण किसी की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि इस मॉनसून में कई लोगों की जान जा चुकी है।

आतिशी ने एक और घटना याद दिलाई

आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में एक और घटना की याद दिलाई। आतिशी ने कहा कि बीते दिनों रक्षाबंधन के मौके पर जब पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा था उसी दिन दो घटनाएं हुईं। उसी दिन फु्र्नी रोड पर एक ढाई साल का बच्चा नाले में डूबकर मर गया। इस दौरान आतिशी ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बारिश के दौरान घटी घटनाओं की याद दिलाई।