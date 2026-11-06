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प्रवेश वर्मा बनाम सौरभ भारद्वाज: मानहानि मामले में नया मोड़, 28 नवंबर को अगली सुनवाई

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत खारिज होने के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में 28 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा।

Saurabh Bharadwaj Vs Parvesh Verma
सौरभ भारद्वाज बनाम प्रवेश वर्मा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर एक रिवीजन पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। प्रवेश वर्मा ने अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अपनी मानहानि की शिकायत खारिज किए जाने को चुनौती दी है। यह मामला एस.एस. मोटा सिंह पब्लिक स्कूल के संबंध में सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। सेशंस कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी शिकायत

दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत 10 अक्टूबर को खारिज कर दी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने कहा कि भारद्वाज की जिन टिप्पणियों को लेकर शिकायत की गई है, वे सवालों के रूप में थीं और उन्हें मानहानिकारक नहीं माना जा सकता।

प्रवेश वर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर कुछ दुर्भावनापूर्ण और झूठी पोस्ट शेयर की थीं। उन्होंने दावा किया था कि भारद्वाज ने पश्चिमी दिल्ली में उनके पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के एक स्कूल में हुई घटना से जुड़े पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में उनका नाम जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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