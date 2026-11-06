प्रवेश वर्मा बनाम सौरभ भारद्वाज: मानहानि मामले में नया मोड़, 28 नवंबर को अगली सुनवाई
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत खारिज होने के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में 28 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर एक रिवीजन पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। प्रवेश वर्मा ने अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अपनी मानहानि की शिकायत खारिज किए जाने को चुनौती दी है। यह मामला एस.एस. मोटा सिंह पब्लिक स्कूल के संबंध में सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। सेशंस कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी शिकायत
दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत 10 अक्टूबर को खारिज कर दी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने कहा कि भारद्वाज की जिन टिप्पणियों को लेकर शिकायत की गई है, वे सवालों के रूप में थीं और उन्हें मानहानिकारक नहीं माना जा सकता।
प्रवेश वर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर कुछ दुर्भावनापूर्ण और झूठी पोस्ट शेयर की थीं। उन्होंने दावा किया था कि भारद्वाज ने पश्चिमी दिल्ली में उनके पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के एक स्कूल में हुई घटना से जुड़े पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में उनका नाम जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।