Hindi Newsएनसीआर NewsParvesh Verma announced Delhi residents will get 100 percent rebate on outstanding water bills LPSC

दिल्लीवालों का पानी के बकाया बिलों पर पूरा जुर्माना होगा माफ, मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान

दिल्ली सरकार पानी के बकाया बिलों पर ब्याज माफी के लिए बड़ी योजना लेकर आई है। इसके तहत 31 जनवरी 2026 तक पानी का पूरा बिल जमा कराने वालों को देरी शुल्क (एलपीएससी) पर 100 फीसदी छूट मिलेगी। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 05:40 AM
दिल्ली सरकार पानी के बकाया बिलों पर ब्याज माफी के लिए बड़ी योजना लेकर आई है। इसके तहत 31 जनवरी 2026 तक पानी का पूरा बिल जमा कराने वालों को देरी शुल्क (एलपीएससी) पर 100 फीसदी छूट मिलेगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को आयोजित जल बोर्ड की बैठक के बाद यह घोषणा की।

प्रवेश वर्मा ने कहा कि 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बिल जमा कराने वालों को देरी शुल्क में 70 फीसदी की छूट दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि देरी शुल्क पर माफी की यह पहली और आखिरी योजना होगी। दिल्ली सरकार के जल मंत्री ने बताया कि राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों ने वर्षों से पानी का बिल नहीं जमा कराया है। इसके चलते दिल्ली जल बोर्ड पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। लोगों को भी पूर्व सरकार द्वारा कोई राहत नहीं दी गई, जिसके चलते उन्होंने बकाया पानी का बिल जमा नहीं कराया। दिल्ली में घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता एवं सरकारी संस्थानों का कुल पानी का बकाया बिल 87,589 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें से 80,463 करोड़ (91 फीसदी) केवल बिल में देरी के चलते लगे जुर्माने एवं ब्याज की राशि है।

प्रवेश वर्मा ने बताया कि अधिक ब्याज होने के चलते दिल्लीवासियों को वर्षों से लाखों रुपये के बिल मिल रहे थे। यह पानी खपत के चलते नहीं बल्कि देरी शुल्क पर लगे ब्याज के चलते यह राशि इतनी बड़ी हो गई थी। इस वजह से दिल्ली के काफी लोगों ने पानी का बिल नहीं भरा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार बिल पर लगे ब्याज को माफ करने की योजना लाई है। यह योजना फिलहाल केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होगी।

कॉलोनियों में जागरूकता कैंप लगेंगे : उपभोक्ताओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जल बोर्ड द्वारा कॉलोनियों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यहां उपभोक्ताओं को उनके बकाए की जानकारी, माफी का लाभ उठाने की प्रक्रिया और बिल निपटान में मदद दी जाएगी। वर्तमान में जल बोर्ड के पास लगभग एक लाख नए पानी कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं, जिससे सालाना 51 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए जल बोर्ड एक हजार से अधिक लाइसेंसधारी प्लंबर उपलब्ध कराएगा ताकि नए कनेक्शन शीघ्र दिए जा सकें।

संपत्ति पंजीकरण से पानी के बिलों को जोड़ा जाएगा : सरकार ने इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत अब संपत्ति पंजीकरण के समय पानी के बिल को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बकाए अनिश्चित काल तक न लटकें और स्वामित्व परिवर्तन के समय जवाबदेही तय हो।

● लाखों परिवारों को भारी बिलों से राहत मिलेगी।

● अवैध कनेक्शनधारकों को वैध कनेक्शन लेने का अवसर मिलेगा।

● दिल्ली जल बोर्ड की वसूली क्षमता बढ़ेगी।

● उपभोक्ता और जल बोर्ड के बीच बकाया विवाद कम होंगे।

● योजना के लिए विशेष कैंप लगाने से लोगों को सहूलियत होगी।

घरेलू श्रेणी : शुल्क लगभग 26,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये किया गया।

गैर-घरेलू श्रेणी : शुल्क लगभग 61,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये किया गया।

प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि पानी का बिल नहीं भरने पर 5 फीसदी प्रत्येक बिल के साथ चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अगर 100 रुपये का बिल किसी ने एक साल तक नहीं चुकाया तो यह राशि जुर्माने के साथ बढ़कर एक वर्ष में 178 रुपये हो जाती है। सरकार ने अब इस जुर्माने पर ब्याज की दर को घटाकर दो फीसदी कर दिया है। इससे 100 रुपये का बिल नहीं भरने पर जुर्माने के साथ राशि एक साल में 130 रुपये हो जाएगी।