parliament security breach delhi high court seeks affidavit on criminal history of 3 accused

संसद सुरक्षा चूक मामला: हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री पर मांगा हलफनामा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संसद सुरक्षा भंग मामले में आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा और ललित झा के वकील से उनके आपराधिक इतिहास पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिकWed, 8 Oct 2025 05:53 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मनोरंजन डी, सागर शर्मा व ललित झा के वकील से उनके आपराधिक इतिहास पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। ये सभी आरोपी संसद सुरक्षा भंग मामले में आरोपी हैं। इन तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने वकील को सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है।

जुलाई में मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि संसद के कामकाज में बाधा डालने का कोई भी प्रयास एक बेहद चिंताजनक कृत्य माना जा सकता है, जिसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोरंजन के वकील की इस दलील के जवाब में यह टिप्पणी की थी कि उनके मुवक्किल द्वारा गैर-विषैले धुएं के कैन व नारों का इस्तेमाल एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था जिसका उद्देश्य बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उजागर करना था।

इस पर पीठ ने जवाब दिया था कि भारत में आतंक फैलाने का सबसे अच्छा तरीका संसद को बाधित करना है। आपने संसद को बाधित किया है। यह उल्लंघन 13 दिसंबर, 2023 को हुआ, जब मनोरंजन व सागर शर्मा एक लाइव सत्र के दौरान लोकसभा कक्ष में घुस गए थे।

दूसरी तरफ नीलम आजाद व अमोल शिंदे संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चारों को रंगीन धुएं के उपकरणों का उपयोग करके इस कृत्य में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद व महेश कुमावत को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं दो इतने ही रुपये मूल्य के दो जमानतियों के आधार पर जमानत दे दी थी।

शर्तों में मीडिया से जुड़ने पर प्रतिबंध, सप्ताह में तीन बार पुलिस थाने का अनिवार्य दौरा और दिल्ली छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल था। इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही संबंधित जिला अदालत में एक हजार पेज में आरोपपत्र दायर कर चुकी है।