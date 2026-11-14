संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को फिर जमानत नहीं, कोर्ट ने बताई ये वजह
संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों की मंशा संसद पर वर्ष में हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन आतंक जैसी स्थिति पैदा करने और संसद की कार्यवाही बाधित करने की थी। गवाहों के बयानों से पता चलता है कि आरोपियों ने कथित आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए पहले से बैठकें की थीं और उनमें पूरी योजना पर चर्चा की गई थी।
जमानत देने पर वैधानिक रोक लागू
विशेष एनआईए न्यायाधीश किरण बंसल की अदालत ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं। ऐसे में यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत जमानत देने पर वैधानिक रोक लागू होती है। दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट से दूसरी बार खारिज हुई हैं।
लोकसभा कक्ष में मचाया था ऊधम
अदालत ने कहा कि 13 दिसंबर 2023 को दोनों आरोपी संसद की दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। उन्होंने अपने जूतों में छिपाकर रखे रंगीन धुएं वाले कनिस्टर निकाले और सदन के भीतर धुआं फैला दिया। इस घटना से लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और वहां मौजूद सांसदों समेत अन्य लोगों में अफरातफरी मच गई। घटना के दृश्य तत्काल सभी समाचार चैनलों पर प्रसारित हुए।
खालिस्तानी आतंकी पन्नू की तरफ से मिला था इशारा
अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से भारतीय संसद को निशाना बनाने की धमकी की जानकारी थी। आरोपियों ने सह-आरोपियों नीलम रानोलिया और महेश कुमावत को जमानत मिलने के आधार पर भी राहत मांगी थी। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह पेश हुए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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