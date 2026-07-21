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CJP के प्रदर्शन में भारी हिंसा, स्पेशल सीपी समेत 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं, जिसमें 118 से अधिक पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। पुलिस ने 70 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है।

रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर और नई दिल्ली इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान आज भारी बवाल और हिंसा देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव और हमले में स्पेशल कमिश्नर रैंक के वरिष्ठ अधिकारी समेत 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। स्थिति को बिगड़ता देख दिल्ली पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए करीब 70 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है।

प्रतिबंधित क्षेत्र में कानून हाथ में लेने की कोशिश

दिल्ली पुलिस द्वारा सोमवार देर रात दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली इलाके में धारा-163 (निषेधाज्ञा) लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कानून का उल्लंघन किया। पुलिस द्वारा बार-बार दी गई चेतावनियों और शांति बनाए रखने के निर्देशों को दरकिनार करते हुए भीड़ लगातार उग्र होती गई। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश में सुरक्षा घेरा तोड़ा और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया।

पुलिस को भारी नुकसान, नुकीली वस्तुओं से हमला

इस हिंसक झड़प में पुलिस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पत्थरों, डंडों और अन्य नुकीली वस्तुओं से हमला किया। घायल होने वाले 118 से अधिक पुलिसकर्मियों में स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर , एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिसटेंट कमिश्न ऑफ पुलिस रैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा इस हिंसक झड़प कई महिला पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से चोटिल हुई हैं।

करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर

पुलिस द्वारा देर रात दिए गए अधिकारी बयान के मुताबिक झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है, जिनका इलाज चल रहा है। शेष घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण (एमएलसी) कराया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसानउग्र भीड़ ने जंतर-मंतर और फिरोज शाह रोड के आसपास के इलाकों में जमकर तांडव मचाया।

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उपद्रवियों पर कड़ा ऐक्शन

उपद्रवियों ने सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया। इस हिंसा में 15 से 20 सरकारी वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त और तोड़फोड़ कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरूदिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि उपद्रवियों और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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इन धाराओं के तहत एफआईआर कर रही पुलिस

दंगा भड़काने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में बीएनएस और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि वह शहर में अमन-चैन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हिंसक गतिविधियों में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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