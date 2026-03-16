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संसद के गेट पर बज उठा सायरन, कुछ पल के लिए मच गई अफरा-तफरी

Mar 16, 2026 01:30 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहत की बात यह है कि संसद परिसर की सुरक्षा में किसी तरह की सेंध नहीं लगी थी बल्कि बूम बैरियम गिरने की वजह से यह सायरन बजने लगा था।

संसद के गेट पर बज उठा सायरन, कुछ पल के लिए मच गई अफरा-तफरी

संसद भवन के गेट पर सोमवार को कुछ पल के लिए अफरा-तफरी मच गई जब वहां सिक्यॉरिटी अलार्म वाला सायरन अचानक बजने लगा। राहत की बात यह है कि संसद परिसर की सुरक्षा में किसी तरह की सेंध नहीं लगी थी बल्कि बूम बैरियम गिरने की वजह से यह सायरन बजने लगा था।

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न्यूज एजेंसी एएनआई ने टॉप सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से बताया कि एंट्री गेट पर बूम बैरियर गिरने के बाद सिक्योरिटी सायरन बजने से थोड़ी देर के लिए संसद परिसर में गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई थी। कुछ देर की जांच के बाद कॉम्प्लेक्स में गाड़ियों की एंट्री फिर से शुरू हो गई।

सोमवार की दोपहर विजय चौक के पास संसद के बाहर और अंदर अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षाकर्मी हलचल में आ गए। कुछ पल के लिए गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। हालांकि, कुछ देर बाद ही सबकुछ सामान्य हो गया। सायरन बजने के बाद इसलिए भी अफरा-तफरी मच गई क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है।

13 दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद से पूरे परिसर और आसपास के इलाके की सुरक्षा बेहद सख्त रहती है। जरा सी हलचल हो तो सुरक्षा के सभी प्रॉटोकॉल और एसओपी का पूरी गंभीरता से पालन किया जाता है।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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