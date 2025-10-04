Parineeti Chopra grills hubby Raghav Chadha on dating days and work life अगर आप राजनीति में नहीं होते तो... परिणीति के सवाल पर राघव चड्ढा का क्या जवाब, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsParineeti Chopra grills hubby Raghav Chadha on dating days and work life

अगर आप राजनीति में नहीं होते तो... परिणीति के सवाल पर राघव चड्ढा का क्या जवाब

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में 'फेक टॉक शो' टाइटल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा मेहमान के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान परिणीति ने राघव से काम और लाइफ के संतुलन से लेकर उनके रिश्तों की बारीकियों तक कई सवाल पूछे। राघव ने भी दिल खोलकर जवाब दिए।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 06:37 PM
share Share
Follow Us on
अगर आप राजनीति में नहीं होते तो... परिणीति के सवाल पर राघव चड्ढा का क्या जवाब

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में 'फेक टॉक शो' टाइटल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा मेहमान के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान परिणीति ने राघव से काम और लाइफ के संतुलन से लेकर उनके रिश्तों की बारीकियों तक कई सवाल पूछे। राघव ने भी दिल खोलकर जवाब दिए।

परिणीति ने बताया कि उनके कुछ सवाल चैट जीपीटी से प्रेरित थे। उन्होंने राघव से पूछा कि क्या आप और मैं डेटिंग ऐप पर टिक पाएंगे? राघव ने दृढ़ता से जवाब दिया कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम वहां टिक पाएंगे। परिणीति ने भी सहमति जताते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों डेटिंग ऐप्स पर हो सकते हैं क्योंकि हमारा भरोसा बहुत कम है। हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं। अगर हमें गूगल पर कुछ मिल भी जाए तो हम कहते हैं, नहीं, दोबारा देख लो। राघव ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी जीवन में कभी भी स्वतंत्र रूप से डेटिंग ऐप्स पर हो सकता है।

परिणीति ने राघव से पूछा कि अगर वह राजनीति में नहीं होते तो कौन सा वैकल्पिक पेशा चुनते। परिणीति ने कहा कि आप फिल्मों के लिए एकदम सही हैं। इस पर राघव ने जवाब दिया कि वह खुद को वित्त के क्षेत्र में देखते हैं। कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक वित्त विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूं। पेशे से तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ही। साथ ही कहा कि मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं सबसे अच्छा वकील बनूंगा, लेकिन मैं एक औसत वकील जरूर बनूंगा जो अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकता है।

बातचीत के दौरान परिणीति ने एक दिल को छू लेने वाला किस्सा सुनाया कि कैसे इस जोड़े को एहसास हुआ कि वे प्यार में हैं। उन्होंने याद करते हुए कहा कि हम दोनों ने एक साथ, लगभग एक ही समय पर, 'आई लव यू' कहा था। हमने एक ही दिन, बस कुछ ही सेकंड के अंतर पर एक ही कॉल पर, एक ही मिनट में, एक ही समय पर, एक ही समय पर एक-दूसरे से यह कहा था।

परिणीति ने राघव से काम और जीवन संतुलन के बारे में पूछा। राघव ने स्वीकार किया कि शादी से पहले बस काम था। संतुलन नहीं, तो जीवन नहीं। अब, शादी के बाद काम और जीवन में संतुलन है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी भी बहुत काम है, लेकिन थोड़ा जीवन भी है और संतुलन की भावना भी है। मुझे लगता है कि अगले पांच सालों में धीरे-धीरे कार्य-जीवन संतुलन बेहतर हो जाएगा। परिणीति ने मजाकिया लहजे में उन्हें कुरेदते हुए कहा, "लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती हूं।" इस पर राघव ने मजक में जवाब दिया, "तो मैं काम छोड़ दूंगा।"

2023 में शादी करने वाला यह जोड़ा अब अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रहा है। राघव चड्ढा को हाल ही में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के लिए नामित किया गया था। राघव ने कहा कि मैं इसे हमारी विदेश नीति को आकार देने और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा में योगदान देने के एक अवसर के रूप में देखता हूं।