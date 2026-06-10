काम की बात: परी चौक से नोएडा एयरपोर्ट तक प्राइवेट बसें चलेंगी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के दो रूटों पर भी बसों की सुविधा
ग्रेटर नोएडा के परी चौक से जेवर के नोएडा एयरपोर्ट तक प्राइवेट बसें भी चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के दो अन्य रूटों पर भी बसें चलाने के लिए परमिट जारी करेगी। इन परिवहन सुविधाओं के शुरू होने से यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक प्राइवेट बसें चलाई जाएंगी। गाजियाबाद परिवहन विभाग ने परमिट जारी करने के लिए बस ऑपरेटर्स से आवेदन मांगा है। इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा के दो अन्य रूटों पर भी बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। बस ऑपरेटर 16 जून तक इन रूटों पर अपनी बसें चलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बसों की अधिकतम सीमा 54 सीट तक सीमित है।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक परी चौक से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की दूरी 42 किलोमीटर है। इस रूट पर परमिट जारी करने की संख्या सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आरटीओ गाजियाबाद (प्रशासन) प्रमोद कुमार ने कहा कि इन तीनों रूट पर बस चलने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक परमिट जारी करने की तैयारी है।
एमओयू के लिए प्रक्रिया जारी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के अनुसार 10 डबल डेकर बसें नोएडा डिपो में खड़ी हैं। वहीं अन्य जिलों में लगभग 100 इलेक्ट्रिक बसें तैयार हैं। इन बसों को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और प्राधिकरण के बीच में करार होना है।
कुल 110 बसों के संचालन का आदेश
यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 25 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन होना है। इन बसों की चार्जिंग व्यवस्था के लिए एयरपोर्ट परिसर में स्टेशन तैयार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले यात्रियों के लिए बस सेवा शुरू की जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट तक कुल 110 बसों के संचालन का आदेश दिया है। इनमें 25-25 बसें यीडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संचालित करेगा, जबकि शेष 60 बसों का संचालन नोएडा से होगा। यीडा ने अपने क्षेत्र में एयरपोर्ट तक बस संचालन के लिए तीन रूट तय किए हैं।
तीनों रूट पर होगी सुविधा
यीडा के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि तीनों रूट पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। यमुना सिटी के सेक्टर-22डी में काफी लोग रहते हैं। लोग पूर्व में बसें चलाने की मांग कर चुके हैं। वहीं, 60 मीटर रोड वाले रूट पर दो विश्वविद्यालय हैं। यहां ग्रेनो और दिल्ली से सैकड़ों छात्र पढ़ने आते हैं। इससे उन्हें भी आसानी होगी, जबकि परी चौक से वाया नोएडा एयरपोर्ट वाले रूट पर लोगों का समय बचेगा।
एयरपोर्ट परिसर में बसें चार्ज होंगी
सीईओ ने बताया कि बसों को चार्ज करने के लिए एयरपोर्ट परिसर में चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा यमुना सिटी में ग्रेटर नोएडा से जेवर की ओर 16 व 35 किलोमीटर, मथुरा में 100 और 107 किलोमीटर पर दो-दो चार्जिंग स्टेशन बने हैं।
सीधे गुजरेंगी बसें
अभी सरकारी बसों को ग्रेटर नोएडा के परी चौक से पहले घुमा दिया जाता है। उधर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा डिपो के अधिकारियों और यात्रियों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट बसों को परी चौक से सीधे जाने देती है। ऐसे में यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आरटीओ गाजियाबाद (प्रशासन) प्रमोद कुमार ने कहा कि परमिट जारी होने के बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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