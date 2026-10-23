अपने झगड़ों में बच्चे को फुटबॉल जैसे इस्तेमाल न करें माता-पिता, चाइल्ड कस्टडी पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के समय किए जाने वाले समझौते में बच्चों को किसी एक पक्षकार के सुपुर्द करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के बालिग होने तक माता-पिता दोनों उसके संपर्क में बने रहें।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों से संबंधित मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के विवाद में बच्चे को फुटबॉल की तरफ एक-दूसरे के पाले में नहीं उछाल सकते। बच्चे के बालिग होने तक माता-पिता दोनों की देखरेख अनिवार्य होगी।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने तलाक लेते समय पति-पत्नी द्वारा किए जाने वाले समझौते में बच्चे को किसी एक पक्षकार के सुपुर्द करने पर नाराजगी जाहिर की है। बेंच ने कहा कि इस परंपरा को बदलना होगा। इसके लिए बेंच अपने विशेष अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए निर्देश देती है कि बच्चे को सौदेबाजी का हिस्सा बनाए बिना उसके बालिग होने तक माता और पिता दोनों को उसके संपर्क में रहना होगा। माता अथवा पिता जिसके पास बच्चे की कस्टडी होगी, दूसरे पक्षकार को बच्चे के बालिग होने तक उसके संपर्क में रहना होगा। मुलाकात करनी होगी और जिम्मेदारियां उठानी होंगी। बेंच ने कहा कि कम उम्र के बच्चे को अपने माता-पिता दोनों के प्यार, स्नेह, साथ और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह न केवल बच्चे की जरूरत है, बल्कि उसका एक बुनियादी मानवाधिकार भी है। 12 अक्टूबर को पारित यह महत्वपूर्ण आदेश 15 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसमें बच्चे के देखभाल को लेकर निर्देश दिए गए हैं।

मध्यस्थता में बच्चे का नहीं होगा सौदा बेंच ने कहा कि पक्षकार आपस में कोई ऐसा आपसी समझौता नहीं कर सकते, जिससे बच्चे को उसके पिता या माता के साथ रहने से वंचित कर दिया जाए। ऐसा समझौता बच्चे के विकास और वृद्धि पर बुरा असर डालता है। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि पति-पत्नी के बीच मध्यस्थता से होने वाले किसी भी समझौते में बच्चे की सौदेबाजी न की जाए। बेंच ने कहा कि ऐसा कोई आपसी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बच्चे के नुकसान की कीमत पर किसी माता-पिता के लिए बच्चे के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। अदालतें अपने अभिभावक के रूप में राज्य की भूमिका अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ऐसे समझौतों पर रोक लगाएंगी।