Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अपने झगड़ों में बच्चे को फुटबॉल जैसे इस्तेमाल न करें माता-पिता, चाइल्ड कस्टडी पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के समय किए जाने वाले समझौते में बच्चों को किसी एक पक्षकार के सुपुर्द करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के बालिग होने तक माता-पिता दोनों उसके संपर्क में बने रहें।

delhi high court order in child custody case
दिल्ली हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी पर अहम फैसला सुनाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों से संबंधित मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के विवाद में बच्चे को फुटबॉल की तरफ एक-दूसरे के पाले में नहीं उछाल सकते। बच्चे के बालिग होने तक माता-पिता दोनों की देखरेख अनिवार्य होगी।

ये भी पढ़ें:बिना सेक्स 84 दिन रहे साथ, कपल ने शादी के 5 माह बाद मांगा तलाक; हाईकोर्ट बोला…

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने तलाक लेते समय पति-पत्नी द्वारा किए जाने वाले समझौते में बच्चे को किसी एक पक्षकार के सुपुर्द करने पर नाराजगी जाहिर की है। बेंच ने कहा कि इस परंपरा को बदलना होगा। इसके लिए बेंच अपने विशेष अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए निर्देश देती है कि बच्चे को सौदेबाजी का हिस्सा बनाए बिना उसके बालिग होने तक माता और पिता दोनों को उसके संपर्क में रहना होगा। माता अथवा पिता जिसके पास बच्चे की कस्टडी होगी, दूसरे पक्षकार को बच्चे के बालिग होने तक उसके संपर्क में रहना होगा। मुलाकात करनी होगी और जिम्मेदारियां उठानी होंगी। बेंच ने कहा कि कम उम्र के बच्चे को अपने माता-पिता दोनों के प्यार, स्नेह, साथ और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह न केवल बच्चे की जरूरत है, बल्कि उसका एक बुनियादी मानवाधिकार भी है। 12 अक्टूबर को पारित यह महत्वपूर्ण आदेश 15 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसमें बच्चे के देखभाल को लेकर निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:‘ससुराल में हर असंवेदनशील हरकत क्रूरता नहीं’; दहेज वाले केस में बोला हाईकोर्ट

मध्यस्थता में बच्चे का नहीं होगा सौदा

बेंच ने कहा कि पक्षकार आपस में कोई ऐसा आपसी समझौता नहीं कर सकते, जिससे बच्चे को उसके पिता या माता के साथ रहने से वंचित कर दिया जाए। ऐसा समझौता बच्चे के विकास और वृद्धि पर बुरा असर डालता है। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि पति-पत्नी के बीच मध्यस्थता से होने वाले किसी भी समझौते में बच्चे की सौदेबाजी न की जाए। बेंच ने कहा कि ऐसा कोई आपसी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बच्चे के नुकसान की कीमत पर किसी माता-पिता के लिए बच्चे के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। अदालतें अपने अभिभावक के रूप में राज्य की भूमिका अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ऐसे समझौतों पर रोक लगाएंगी।

पिता ने संबंध न रखने पर सहमति दी थी

इस मामले में दंपती की शादी वर्ष 2010 में हुई थी। जुलाई 2011 में बच्चे का जन्म हुआ। पति-पत्नी के बीच अनबन होने पर दोनों अलग रहने लगे। सितंबर 2017 में दंपती ने आपसी समझौते से तलाक ले लिया। इस समझौते के तहत बच्चा मां के सुपुर्द हो गया। मध्यस्थता के माध्यम से हुए तलाक में पिता ने बच्चे से कोई संबंध न रखने की सहमति दी। हालांकि, इस समझौते को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाबालिग बच्चे का मुद्दा उठा, तो एकतरफा कस्टडी का खुलासा हुआ। हाईकोर्ट ने अब पिता को कहा कि वह बच्चे से पहले व तीसरे शनिवार को दोपहर 3 से 5 बजे तक मुलाकात करेगा।

ये भी पढ़ें:‘… तो बैटर हाफ ही बिटर हाफ बन जाते हैं’; हाईकोर्ट ने शादी को लेकर कही ऐसी बात
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court Divorce
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर
Hindi Newsएनसीआर Newsअपने झगड़ों में बच्चे को फुटबॉल जैसे इस्तेमाल न करें माता-पिता : दिल्ली हाईकोर्ट