गाजियाबाद के स्कूल के खिलाफ पैरेंट्स ने खोला मोर्चा, बिना अनुमति स्कूल टाइम बढ़ाने का मुद्दा DM तक पहुंचा
गाजियाबाद में बगैर अनुमति स्कूल का समय बढ़ाने के मामले में अभिभावकों का आज आक्रोश बढ़ गया। अभिभावक ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और डीएम को बाहर बुलाने पर अड़े रहे।
गाजियाबाद में बगैर अनुमति स्कूल का समय बढ़ाने के मामले में अभिभावकों का आज आक्रोश बढ़ गया। अभिभावक ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और डीएम को बाहर बुलाने पर अड़े रहे। अभिभावकों की मांग है कि डीएम स्वयं बाहर आकर सार्वजनिक रूप से बयान दें और स्कूल समय में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लें। प्रदर्शन कर रहे पैरेंट्स का कहना है कि सीनियर कक्षाओं के बच्चे स्कूल पढ़ाई के साथ जेईई, नीट, यूपीएससी समेत कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन स्कूल का समय बढ़ने से बच्चों की कोचिंग क्लास छूट रही हैं। इससे बच्चों और अभिभावकों दोनों को परेशानी हो रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन समय घटाने को तैयार नहीं है। स्कूल अपनी पूरी मनमानी कर रहा है।
इससे आक्रोशित अभिभावक सोमवार की सुबह डीएम ऑफिस पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब अभिभावक डीएम से बात करने और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।
शनिवार को स्कूल पर दिया था धरना
बिना बताए स्कूल का समय बढ़ाने के बाद शनिवार को जब अभिभावक स्कूल पहुंच तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। अभिभावकों को स्कूल के भीतर नहीं जाने दिया। इससे अभिभावक भड़क गए और वहीं, सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं, इस संबंध में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हर पीरियड के बाद पांच मिनट का ब्रेक बढ़ाने से केवल 50 मिनट ही बढ़े हैं। ऐसा छात्रों के मानसिक स्वास्थ और समग्र विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। स्कूल का कहना है कि अभिभावकों को छुट्टियों तक इंतजार कर समीक्षा करने को कहा गया है। यदि इसके बाद कोई समस्या होती है तो समय में बदलाव किया जाएगा।
क्या है मामला
मामला दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, मेरठ रोड का है। आरोप है कि स्कूल ने बिना अभिभावकों की अनुमति लिए ही स्कूल समय में दो घंटे की बढ़ोतरी कर दी है। इससे बच्चे शाम को घर पहुंच पाते हैं। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई और दिनचर्या प्रभावित हो रही है। छोटे बच्चे जहां परेशान होते हैं तो वहीं सीनियर कक्षाओं के छात्र कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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