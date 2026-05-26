सावधान! डिलीवरी ऐप से भेजा सामान रास्ते में हो गया गायब, 9 महीने बाद FIR दर्ज

अगर आप भी डिलीवरी ऐप के जरिये पार्सल या कीमती सामान भेजते हैं तो अब सावधान हो जाएं। ग्राहकों को सेफ और फास्ट डिलीवरी का भरोसा देने वाली इन कंपनियों के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह हवा-हवाई साबित हो रहे हैं।

कमर्शियल डिलीवरी ऐप के जरिये कीमती सामान भेजना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। ग्राहकों को सुरक्षित और फास्ट डिलीवरी का भरोसा देने वाली इन कंपनियों के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। ताजा मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके का है, जहां ‘अंकल डिलीवरी’ ऐप के एक ड्राइवर ने न सिर्फ शराब पीकर ग्राहक को धमकाया और अतिरिक्त पैसों की उगाही की, बल्कि फरीदाबाद से दिल्ली लाया जा रहा करीब एक लाख रुपये का माल लेकर भी चंपत हो गया। पीड़ित ने डिलीवरी कंपनी पर घोर लापरवाही और धोखाधड़ी में मिलीभगत का आरोप लगाया है। घटना के करीब नौ महीने बाद, अदालत के हस्तक्षेप और आदेश पर सोनिया विहार थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला? पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, सोनिया विहार चौथा पुश्ता निवासी शिव कुमार तिवारी ने 26 अगस्त 2025 को 'अंकल डिलीवरी' ऐप के माध्यम से फरीदाबाद से दिल्ली माल लाने के लिए एक कमर्शियल वाहन बुक किया था। इस गाड़ी में करीब 92 हजार रुपये मूल्य की 10 पॉलीमर लाइनर शीट और दो लोहे की शीट लोड की गई थीं। दोपहर 3:25 बजे रवाना हुए वाहन को दो घंटे के भीतर गंतव्य तक पहुंचना था। जब तय समय पर डिलीवरी नहीं हुई, तो पीड़ित ने रात करीब 11 बजे ड्राइवर यूसुफ को फोन किया। ड्राइवर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सामान छोड़ने के बदले 2500 रुपये एक्सट्रा मांगे। पीड़ित ने डर के मारे तुरंत 500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए। देर रात जब दोबारा संपर्क किया गया तो ड्राइवर पूरी तरह नशे में धुत था।

ऐप का ट्रैकिंग सिस्टम फेल कंपनी की ओर से पीड़ित को अगले दिन तक कोई मदद नहीं मिली। 28 अगस्त 2025 को एक दूसरा ड्राइवर केवल दो लोहे की शीट लेकर पहुंचा, जबकि मुख्य आरोपी यूसुफ 10 कीमती पॉलीमर शीट लेकर फरार था। कंपनी के टालमटोल रवैये से परेशान पीड़ित ने अदालत का रुख किया, जिसके बाद 21 मई 2026 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

पहले भी सामने आ चुके ऐसे मामले डिलीवरी ऐप्स के ड्राइवरों द्वारा माल पार करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली-एनसीआर में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

20 मई 2025 (विवेक विहार) : शाहदरा के कारोबारी ने ऐप से जहांगीरपुरी माल भेजने के लिए गाड़ी बुक की। सामान लोड होते ही ड्राइवर फरार हो गया। कंपनी के पल्ला झाड़ने पर पुलिस ने केस दर्ज किया।

जुलाई 2024 (मधु विहार) : मधु विहार पुलिस ने डिलीवरी ऐप के एक शातिर एजेंट को गिरफ्तार किया था, जिसने 19 जून को 10.25 लाख रुपये के 37 शिपमेंट गायब कर दिए थे।

कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल ● क्या ऐप कंपनियां ड्राइवरों का पुलिस रिकॉर्ड ठीक से जांचती हैं?

● सामान गायब होने पर कंपनियां मदद क्यों नहीं करतीं?

● ड्राइवर बदलने और बदसलूकी के बावजूद जीपीएस व इमरजेंसी सिस्टम क्यों नाकाम रहे?

● एक ड्राइवर माल लेकर फरार और दूसरा डिलीवरी करे, क्या यह मिलीभगत है?