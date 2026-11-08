फरीदाबाद : सुबह पुलिस चौकी में COO परमजीत को दी थी धमकी, रात में गोलियों से भूनकर मार डाला

फरीदाबाद में सिंगापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सीओओ परमजीत धनखड़ की हत्या के आरोपी मोनू शर्मा ने शुक्रवार सुबह पुलिस चौकी के अंदर भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को मौके से एक पिस्टल, दो मैगजीन और करीब 100 गोलियां बरामद हुई हैं।

फरीदाबाद सेक्टर-21सी में पड़ोसी ने सिंगापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी।

अमित भाटिया, फरीदाबाद फरीदाबाद के सेक्टर-21सी में सिंगापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) परमजीत धनखड़ की हत्या अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं थी, बल्कि आरोपी मोनू शर्मा ने शुक्रवार सुबह अनखीर पुलिस चौकी में सबके सामने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी के साढ़े नौ घंटे बाद रात करीब 8.30 बजे उसने परमजीत को घर से नीचे बुलाकर गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक, विदेशी कंपनी के सीओओ परमजीत सेक्टर-21सी स्थित बिल्डिंग में पहली मंजिल पर रहते थे, जबकि आरोपी मोनू शर्मा का फ्लैट उसी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर है। दोनों के बीच पिछले तीन-चार महीने से पार्किंग और कुत्ते को पार्किंग में शौच कराने को लेकर विवाद चल रहा था।

सीओओ के दोस्त गजराज ने बताया कि शुक्रवार सुबह मोनू ने परमजीत के बेटे शौर्य के साथ गाली-गलौच की थी। परमजीत ने इसकी शिकायत सुबह करीब 11 बजे अनखीर पुलिस चौकी में की थी। पुलिस ने उसे बुलाया तो वह वहां भी रौब झाड़ रहा था। चौकी इंचार्ज ने जब उसे शांत रहने के लिए कहा तो वह उन्हें ही धमकाने लगा। आरोप है कि चौकी से जाते हुए उसने सब के सामने परमजीत को शाम तक निपटाने की धमकी दी थी। उनका कहना है कि अगर पुलिस धमकी को गंभीरता से लेती तो परमजीत की जान बच जाती।

‘विधवा कैसी होती है, देखी है’ पुलिस के अनुसार मोनू ने परमजीत को पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी को सही तरीके से लगाने के बहाने बुलाया था। नीचे आने पर मोनू ने परमजीत से कहा कि उसने कभी विधवा देखी है, कैसी होती है। फिर कहा तुझे भगवान में विश्वास है, चल तुझे भगवान के पास ही पहुंचाता हूं। इस पर परमजीत वहां से जाने लगे तो उसने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

आरोपी माेनू ने 14 गोलियां बरसाईं, नौ लगीं आरोपी मोनू शर्मा अपने साथ एक बैग लेकर पहुंचा था। पुलिस को बैग में एक लोडेड पिस्टल, जिसमें नौ गोलियां थी और करीब 100 गोलियां अलग से रखी मिली हैं। उसने 14 गोलियां चलाई थीं। नौ गोलियां उन्हें लगीं।

परमजीत के बेटे ने कार के पीछे छिपकर जान बचाई आरोपी मोनू शर्मा ने परमजीत के बेटे शौर्य पर भी तीन फायर किए, मगर उसने वहीं खड़ी कार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद आरोपी परिवार सहित मौके से फरार हो गया था। डीसीपी एनआईटी उत्तम ने बताया कि क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने आरोपी माेनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।