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महिला मित्र संग दिल्ली आए फिर सड़क पर मिली लाश; गोल्ड मेडलिस्ट पैरा-एथलीट नीरज यादव की संदिग्ध मौत

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एशियन पैरा गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास संदिग्ध हालात में सड़क पर मृत मिले। नीरज, सोनीपत से एक महिला मित्र को दिल्ली छोड़ने आए थे। पिछले साल दिसंबर 2025 में ही उन दोनों की दोस्ती थी। पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है।

Asian Para Games gold medallist Neeraj Yadav
एशियाई पैरा खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज यादव

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में पैरा-एथलीट और एशियन पैरा गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मंगलवार रात वह हरियाणा के सोनीपत से अपनी महिला मित्र को छोड़ने मौजपुर आए थे। इसके कुछ देर बाद वह मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास अपनी कार की बगल में सड़क पर पड़े मिले। महिला मित्र उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने नीरज व महिला मित्र का मोबाइल फोन कब्जे में लिया है। जाफराबाद पुलिस बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई कर मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की छानबीन कर रही है।

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डीसीपी राहुल अलवाल ने बताया कि मंगलवार देर रात जाफराबाद पुलिस को अस्पताल से मामले की सूचना मिली। बुधवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस आशंका जता रही है कि जहरीला पदार्थ खाने से नीरज की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमॉर्टम के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी।

नीरज से आगे संपर्क खत्म करने सोनीपत गई थी महिला

नीरज को अस्पताल लाने वाली महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2025 से उसकी नीरज यादव से दोस्ती थी। 27 अक्टूबर को वह नीरज से मिलने सोनीपत गई थी, जहां उसने नीरज को समझाया कि वह अब आगे उनके साथ संपर्क में नहीं रह सकती। इसके बाद नीरज अपनी कार से महिला को छोड़ने दिल्ली के मौजपुर आए थे।

महिला के मुताबिक, रात करीब 9 बजे उसे कुछ अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद वह मौजपुर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-एक के पास पहुंची। वहां नीरज अपनी कार के ठीक बगल में सड़क पर पड़े मिले। वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। क्राइम व एफएसएल की टीमों ने भी मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस उनके मोबाइल और सीडीआर की जांच कर रही है।

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सोनीपत में चला रहे थे स्पोर्ट्स एकेडमी

नीरज यादव एक पैरा-एथलीट थे और सोनीपत में ‘अंशनीर स्पोर्ट्स अकेडमी’ के नाम से ऑनलाइन स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहे थे। वह मूलरूप से दिल्ली के खानपुर-देवली के रहने वाले थे। पूरा परिवार यहीं रहता है। पारिवारिक अनबन की वजह से वह परिवार से अलग सोनीपत में रहते थे। वह शादीशुदा थे और उनके परिवार में पत्नी व तीन साल की एक बेटी के अलावा माता व पिता हैं।

प्रतिबंध के बाद से तनाव में चल रहे थे नीरज

नीरज यादव को सात साल की उम्र में पोलियो के बाद लकवे की समस्या हो गई थी। डोपिंग मामले में चार साल का प्रतिबंध लगने के बाद उनके गोल्ड मेडल ले लिए गए थे। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद से वह तनाव में भी चल रहे थे। फिलहाल जाफराबाद पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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