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दोस्त ने ही ली पैरा एथलीट चिराग की जान, दिल्ली से गाजियाबाद बुलाकर गोलियां मारीं

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड का गाजियाबाद नगर कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने उसके साथी पैरा खिलाड़ी यश खटीक को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आगामी एशियाई पैरा खेलों के लिए अपना चयन न होने से आरोपी खफा था और इसके लिए वह चिराग त्यागी को जिम्मेदार मानता था।

दोस्त ने ही ली पैरा एथलीट चिराग की जान, दिल्ली से गाजियाबाद बुलाकर गोलियां मारीं

राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड का गाजियाबाद नगर कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में उसके साथी पैरा खिलाड़ी यश खटीक को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आगामी एशियाई पैरा खेलों के लिए अपना चयन न होने से आरोपी खफा था और इसके लिए वह चिराग त्यागी को जिम्मेदार मानता था। इसी रंजिश में उसने अपने दोस्त को दिल्ली से गाजियाबाद बुलाकर दो गोलियां मार दीं।

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब तीन बजे नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित साईं उपवन में एक युवक का शव पड़ा मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन के आधार पर उसकी पहचान मुरादनगर क्षेत्र के गांव बसंतपुर-सैथली निवासी चिराग त्यागी के रूप में की। जांच में पता चला कि चिराग राष्ट्रीय स्तर का पैरा खिलाड़ी था और दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एथलेटिक्स की तैयारी करता था। वह वहीं हॉस्टल में रहकर अभ्यास कर रहा था।

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गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते थे

हाल ही में बैंगलूरू में आयोजित आठवीं इंडियन नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चिराग ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते थे। परिवार उसके घर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। रविवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चिराग को दो गोलियां मारी गई थीं। एक गोली गर्दन के पास और दूसरी पीठ में लगी थी।

चयन न होने पर चिराग को मानता था जिम्मेदार

आरोपी ने बताया कि उसने भी एशियाई पैरा खेलों के लिए अपने दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर उसका चयन नहीं हो पाया। आरोपी को शक था कि चिराग की शिकायत के कारण उसका चयन नहीं किया गया।

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उधार के रुपये दिलाने का झांसा देकर साथ ले गया

आरोपी पहले चिराग को कैब छोड़ने के बाद वह साईं उपवन ले गया। कहा कि उसका एक साथी वहां आने वाला है, जिससे उसे 50 हजार रुपये लेने हैं। उन्हीं रुपयों से वह चिराग का उधार चुका देगा। उपवन में मौका मिलते ही तमंचे से चिराग पर गोलियां दाग दीं।

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वारदात के बाद रिश्तेदार को तमंचा देकर भागा

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद वह सीधे अपने गांव पहुंचा और फिर एक रिश्तेदार के घर गया। वहां उसने घटना में इस्तेमाल तमंचा रिश्तेदार को दे दिया। पुलिस अब आरोपी के रिश्तेदार और हत्या में इस्तेमाल तमंचे की तलाश कर रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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