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पप्पू यादव के आवास पर मारपीट मामले में मोड़, दिल्ली पुलिस की FIR में क्या बातें?

By Krishna Bihari Singh
भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई झड़प को लेकर भी FIR दर्ज की है। इसमें पुलिसकर्मियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालने का आरोप लगाए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान झड़प के बीच पुलिसकर्मियों पर भी कथित हमले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने के संबंध में भी केस दर्ज किया गया है। सनद रहे एक दिन पहले चप्पल फेंके जाने के मामले में आरोपियों ने भी पप्पू यादव के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगाए थे।

फेंकी थी चप्पल

बता दें कि एक दिन पहले रविवार को पप्पू यादव के संवाददाता सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दो लोगों ने उनके दिल्ली आवास में प्रवेश किया और सांसद पर चप्पल फेंक दी थी। इसमें बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट कर दी थी। समर्थकों की भीड़ के हमले में कहीं आरोपियों की जान जोखिम में ना पड़े। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी एक्टिव हो गए।

पुलिसकर्मियों पर भी हमला

पुलिसकर्मियों ने पप्पू यादव के समर्थकों के बीच बुरी तरह फंसे हमलावरों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें की। इस दौरान उनकी भी भीड़ के साथ झूमा झटकी हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि सांसद पप्पू यादव के आवास पर तैनात पुलिसकर्मियों का आरोप है कि घटना के दौरान ड्यूटी निभाते समय उनके काम में बाधा डाली गई और उन पर भी हमला किया गया।

मारपीट का वीडियो वायरल

अधिकारी ने बताया कि चप्पल फेंकने के बाद हुई मारपीट को रोकने के लिए पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। इस घटना से थोड़ी देर के लिए अफरातफरी मच गई। आखिरकार दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। घटना के वायरल वीडियो में भीड़ हमलावरों के साथ बुरी तरह मारपीट करती दिख रही है। पुलिसकर्मी भी भीड़ की चपेट में आ जाते हैं।

मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बयान दिया है कि उन पर भी हमला किया गया।

दिल्ली पुलिस की FIR में क्या बातें?

दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की है। इसमें धारा 221 (लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना), धारा 121 (1) (लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकने या रोकने के इरादे से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 132 (लोक सेवक के खिलाफ हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग करना) और धारा 3 (5) (सामान्य) इरादा शामिल है।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता परिसर और आस-पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच कर रहे हैं। गवाहों और पीड़ित पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कर रहे हैं। मौके से अन्य सबूत जमा कर रहे हैं। मारपीट की घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें पुलिसकर्मियों से भी झड़प की घटनाएं कैद हुई हैं।

कैद करने और मारपीट के आरोप

चप्पल फेंकने का आरोपी 34 वर्षीय सुमित सहपानी यूपी के बुलंदशहर का निवासी है। वह गाजियाबाद में लोहे का सामान बनाने का काम करता है। सुमित का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी सुमित के साथ हैप्पी शर्मा भी था। उसने पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर सुमित को कैद करने और बुरी तरह मारपीट कर घायल करने आरोप भी लगाए हैं।

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चाकू नहीं था, इसे प्लांट किया गया

वहीं चप्पल चलाने के आरोपियों में से एक हैप्पी शर्मा ने बताया कि उनके पास चाकू नहीं था। चेकिंग होने के बाद ही हम परिसर में दाखिल हुए थे। पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने सुमित को आवास पर ही कैद कर लिया था। पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने चाकू प्लांट किया है। हमने केवल सवाल पूछा था कि साधू संतों और भगवान राम का अपमान क्यों कर रहे हैं। आरोपी हैप्पी का कहना है कि इसी बात पर उनके साथ मारपीट की गई।

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चप्पल चलाने के आरोपी के साथी हैप्पी शर्मा का कहना है कि उनको बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया। किसी तरह उनकी जान बच पाई।

भगवान राम की कृपा रही कि बच गए

हैप्पी ने यह भी कहा कि जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने भी पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी। हैप्पी शर्मा ने आरोप लगाया है कि भीड़ ने उनको खूब मारा। भीड़ उसे मारते-मारते गेट तक ले गई। भगवान राम की कृपा ही रही कि वे बच गए। पुलिस आरोपियों के दावों और मौके पर हुई घटना की पड़ताल जारी रखे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के निष्कर्षों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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