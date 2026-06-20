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‘पनवेल निकला है’ से लेकर ‘मेलोडी’ तक; कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में मीम्स की एंट्री

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टाइम्स
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कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर दूसरा बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान कई लोग जहां थाली और चम्मच लेकर पहुंचे तो कई लोगों के मीम्स वाले पोस्टर्स ने सबका ध्यान खींचा

‘पनवेल निकला है’ से लेकर ‘मेलोडी’ तक; कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में मीम्स की एंट्री

आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना दूसरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आसपास के राज्यों के कई छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर आ रहे युवाओं से प्लेट और चम्मच साथ लाने के लिए कहा था। केंद्रीय शित्रा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग रहे इन युवाओं ने खूब नारेबाजी की और जमकर प्लेट चम्मच बजाए। इसके अलावाफ्र इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा जिस ने लोगों का ध्यान खींचा वो थे प्रदर्शनकारियों द्वारा लाए गए पोस्टर्स।

इन पोस्टर्स में गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए मीम्स का इस्तेमाल किया गया। 'गोपी बहू' के लैपटॉप धोने वाले मशहूर मीम से लेकर हाल ही में वायरल हुए #Melodi तक, युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन में शायद ही कोई मीट छूटा हो। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई मुलाकात का भी ज़िक्र था। एक पोस्टर पर लिखा था, ‘पेपर लीक कब बंद होगा? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ।’

दरअसल जब पीएम मोदी इटली में मेलोनी से मिले थे, तो उन्होंने उन्हें मेलोडी टॉफी का एक पैकेट तोहफ़े में दिया था। वीडियो में, चॉकलेट का पैकेट हाथ में लिए इटली की पीएम ने कहा, पीएम मोदी हमारे लिए एक तोहफा लाए हैं। यह मेलोडी है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, तोहफे के लिए धन्यवाद। इस दौरान दोनों हंसते हुए नजर आए।

राघव चड्ढा का भी जिक्र

एक पोस्टर में राघव चड्ढा का भी जिक्र था। इसमें लिखा था, 'मिसिंग राघव चड्ढा'। दरअसल कुछ समय पहले ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अन्य कुछ राज्यसभा सांसदों के साछ बीजेपी में शामिल हो गए थे जिससे हर कोई हैरान रह गया था। इससे पहले आम आदम पार्टी राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था। एक अन्य पोस्टर में लिखा था, अबे जल्दी इस्तीफा दे, कल सुबह पनवेल लिकलना है।

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CJP Protest Posters

अभिजीत दीपके का प्रदर्शन खत्म करने से इनकार

अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान ऐलान किया कि वह तक जंतर-मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने पुलिस से समयसीमा बढ़ाने की अपील भी की। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। पुलिस ने शाम पांच बजे तक प्रदर्शन खत्म कर प्रदर्शन स्थल छोड़ने के लिए कहा। हालांकि प्रदर्शनकारी इसके बावजूद जंतर-मंतर पर डटे रहे।

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इस बीच अभिजीत दीपके ने एक वीडियो मैसेज में दावा किया कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने युवाओं से अपील कि अब वह इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएं और जेल भरो आंदोलन शुरू करें। इस बीच पुलिस भी प्रदर्शन स्थल के अंदर घुस गई और आसपास की जगह का घेराव कर लिया। उन्होंने आसपास पोस्टर्स भी लगाए जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर तय समय के बाद प्रदर्शनकारियों ने उस जगह को खाली नहीं किया तो कार्रवाई होगी। इसके बावजूद कई लोग वहीं मौजूद रहे। अभिजीत दीपके ने अब पुलिस से अपील की है कि अब उन्हें कोई और जगह दे दी जाए जहां वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकें।

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लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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