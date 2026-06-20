‘पनवेल निकला है’ से लेकर ‘मेलोडी’ तक; कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में मीम्स की एंट्री
कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर दूसरा बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान कई लोग जहां थाली और चम्मच लेकर पहुंचे तो कई लोगों के मीम्स वाले पोस्टर्स ने सबका ध्यान खींचा
आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना दूसरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आसपास के राज्यों के कई छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर आ रहे युवाओं से प्लेट और चम्मच साथ लाने के लिए कहा था। केंद्रीय शित्रा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग रहे इन युवाओं ने खूब नारेबाजी की और जमकर प्लेट चम्मच बजाए। इसके अलावाफ्र इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा जिस ने लोगों का ध्यान खींचा वो थे प्रदर्शनकारियों द्वारा लाए गए पोस्टर्स।
इन पोस्टर्स में गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए मीम्स का इस्तेमाल किया गया। 'गोपी बहू' के लैपटॉप धोने वाले मशहूर मीम से लेकर हाल ही में वायरल हुए #Melodi तक, युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन में शायद ही कोई मीट छूटा हो। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई मुलाकात का भी ज़िक्र था। एक पोस्टर पर लिखा था, ‘पेपर लीक कब बंद होगा? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ।’
दरअसल जब पीएम मोदी इटली में मेलोनी से मिले थे, तो उन्होंने उन्हें मेलोडी टॉफी का एक पैकेट तोहफ़े में दिया था। वीडियो में, चॉकलेट का पैकेट हाथ में लिए इटली की पीएम ने कहा, पीएम मोदी हमारे लिए एक तोहफा लाए हैं। यह मेलोडी है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, तोहफे के लिए धन्यवाद। इस दौरान दोनों हंसते हुए नजर आए।
राघव चड्ढा का भी जिक्र
एक पोस्टर में राघव चड्ढा का भी जिक्र था। इसमें लिखा था, 'मिसिंग राघव चड्ढा'। दरअसल कुछ समय पहले ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अन्य कुछ राज्यसभा सांसदों के साछ बीजेपी में शामिल हो गए थे जिससे हर कोई हैरान रह गया था। इससे पहले आम आदम पार्टी राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था। एक अन्य पोस्टर में लिखा था, अबे जल्दी इस्तीफा दे, कल सुबह पनवेल लिकलना है।
अभिजीत दीपके का प्रदर्शन खत्म करने से इनकार
अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान ऐलान किया कि वह तक जंतर-मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने पुलिस से समयसीमा बढ़ाने की अपील भी की। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। पुलिस ने शाम पांच बजे तक प्रदर्शन खत्म कर प्रदर्शन स्थल छोड़ने के लिए कहा। हालांकि प्रदर्शनकारी इसके बावजूद जंतर-मंतर पर डटे रहे।
इस बीच अभिजीत दीपके ने एक वीडियो मैसेज में दावा किया कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने युवाओं से अपील कि अब वह इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएं और जेल भरो आंदोलन शुरू करें। इस बीच पुलिस भी प्रदर्शन स्थल के अंदर घुस गई और आसपास की जगह का घेराव कर लिया। उन्होंने आसपास पोस्टर्स भी लगाए जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर तय समय के बाद प्रदर्शनकारियों ने उस जगह को खाली नहीं किया तो कार्रवाई होगी। इसके बावजूद कई लोग वहीं मौजूद रहे। अभिजीत दीपके ने अब पुलिस से अपील की है कि अब उन्हें कोई और जगह दे दी जाए जहां वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकें।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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