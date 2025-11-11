दिल्ली में 24 घंटे के भीतर एक और जगह RDX मिलने की खबर से हड़कंप; निकला कुछ और
दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके के बाद मंगलवार को भी उस समय हड़कंप मच गया जब राजधानी के भोगल इलाके में विस्फोटक आरडीएक्स मिलने की खबर फैली। गनीमत रही कि जांच में खतरे वाली कोई चीज नहीं मिली। जम्मू-कश्मीर के नंबर प्लेट वाली एक कार दिखने के बाद पुलिस को विस्फोटक मिलने की सूचना दी गई थी।
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के भोगल इलाके से किसी ने फोन पर आरडीएक्स मिलने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जिस कार में विस्फोटक होने का दावा किया गया था, उसकी जांच पड़ताल की गई। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार में कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। किसी ने जम्मू-कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाले नंबर प्लेट को देखकर पुलिस को सूचना दी थी। जांच में पाया गया कि कार के पिछले हिस्से में बोरे में कारपेट रखे गए थे। कार मालिक की पहचान कर ली गई है।