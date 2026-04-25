रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच
फोन करने वाले ने अपने घर से पुलिस कंट्रोल रूम को बम रखे होने की जानकारी दी। खबर मिलते ही बादली पुलिस और आजाद पुर मेट्रो पुलिस मौके पर पहुंच गई और सर्चिंग शुरू कर दी।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशन शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस को स्टेशन परिसर में बम रखे होने की एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। फोन करने वाले ने अपने घर से पुलिस कंट्रोल रूम को बम रखे होने की जानकारी दी। खबर मिलते ही बादली पुलिस और आजाद पुर मेट्रो पुलिस मौके पर पहुंच गई और सर्चिंग शुरू कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार फोन करने वाले ने पुलिस को बताया कि उसे सपना आया कि वहां मेट्रो स्टेशन पर बम रखा है इसलिए उसने फोन करके बता दिया।
(खबर अपडेट हो रही है...)
दो दिन पहले भारी भीड़ की वजह से बंद करना पड़ी थी एंट्री
इससे दो दिन पहले गुरुवार को रोहिणी इलाके के कई मेट्रो स्टेशनों पर उस समय अंदर घुसने के लिए अफरा-तफरी देखने को मिली थी, जब कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।
पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम का हुआ था समापन
इस कार्यक्रम में प्रदीप मिश्रा ने महाशिवपुराण कथा का वाचन किया था। छह दिवसीय कथा 17 अप्रैल को शुरू हुई और गुरुवार को खत्म हुई थी। रिठाला मेट्रो स्टेशन के दोनों प्रवेश द्वारों पर सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे, जिन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CRPF) कर्मियों ने रस्सियों का इस्तेमाल करके रोका हुआ था।
लोगों को बाहर खड़े रहते हुए इंतजार करने को कहा था
भीड़ को संभालने के दौरान सुरक्षा बलों ने कतार में खड़ी भीड़ को निर्देश देते हुए कहा था, 'अंदर भारी भीड़ है, कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें।' रेड लाइन के अगले दो स्टेशनों पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जहां सीआईएसएफ ने यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मधुबन चौक तक पूरे रास्ते पर चिलचिलाती धूप में पैदल चलते श्रद्धालुओं से फुटपाथ खचाखच भरे नजर आए थे। इस दौरान सड़क पर दोनों ओर करीब दो किलोमीटर तक यातायात पूरी तरह ठप हो गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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