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रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच

Apr 25, 2026 06:15 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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फोन करने वाले ने अपने घर से पुलिस कंट्रोल रूम को बम रखे होने की जानकारी दी। खबर मिलते ही बादली पुलिस और आजाद पुर मेट्रो पुलिस मौके पर पहुंच गई और सर्चिंग शुरू कर दी।

रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशन शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस को स्टेशन परिसर में बम रखे होने की एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। फोन करने वाले ने अपने घर से पुलिस कंट्रोल रूम को बम रखे होने की जानकारी दी। खबर मिलते ही बादली पुलिस और आजाद पुर मेट्रो पुलिस मौके पर पहुंच गई और सर्चिंग शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फोन करने वाले ने पुलिस को बताया कि उसे सपना आया कि वहां मेट्रो स्टेशन पर बम रखा है इसलिए उसने फोन करके बता दिया।

(खबर अपडेट हो रही है...)

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दो दिन पहले भारी भीड़ की वजह से बंद करना पड़ी थी एंट्री

इससे दो दिन पहले गुरुवार को रोहिणी इलाके के कई मेट्रो स्टेशनों पर उस समय अंदर घुसने के लिए अफरा-तफरी देखने को मिली थी, जब कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।

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पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम का हुआ था समापन

इस कार्यक्रम में प्रदीप मिश्रा ने महाशिवपुराण कथा का वाचन किया था। छह दिवसीय कथा 17 अप्रैल को शुरू हुई और गुरुवार को खत्म हुई थी। रिठाला मेट्रो स्टेशन के दोनों प्रवेश द्वारों पर सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे, जिन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CRPF) कर्मियों ने रस्सियों का इस्तेमाल करके रोका हुआ था।

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लोगों को बाहर खड़े रहते हुए इंतजार करने को कहा था

भीड़ को संभालने के दौरान सुरक्षा बलों ने कतार में खड़ी भीड़ को निर्देश देते हुए कहा था, 'अंदर भारी भीड़ है, कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें।' रेड लाइन के अगले दो स्टेशनों पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जहां सीआईएसएफ ने यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मधुबन चौक तक पूरे रास्ते पर चिलचिलाती धूप में पैदल चलते श्रद्धालुओं से फुटपाथ खचाखच भरे नजर आए थे। इस दौरान सड़क पर दोनों ओर करीब दो किलोमीटर तक यातायात पूरी तरह ठप हो गया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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