मंदिर में घुसकर पंडितायन की हत्या, सिर और हाथ पर कई वार; दिल्ली में खौफनाक कांड

Hindi Newsएनसीआर NewsPanditayan killed inside temple in delhi horrific incident
नई दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित श्री ज्वाला जी मंदिर परिसर में पुजारी की पत्नी पर धारदार हथियार (गंडासा) से वारकर हत्या कर दी गई।

Dec 14, 2025 09:11 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नई दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित श्री ज्वाला जी मंदिर परिसर में पुजारी की पत्नी पर धारदार हथियार (गंडासा) से वारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त रविवार को मंदिर में पूजा कर रही दूसरी महिला ने आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके सिर पर भी हमला कर दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। मंदिर के भीतर घुसकर हुई हत्या के बाद स्थानीय लोगों में खासा रोष था। पुलिस ने समझा-बुझाकर लोगों को शांत करवाया। आरोपी भागते समय मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए। उसके आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान करने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है।

जांच में पता चला है कि आरोपी हमलावर मंदिर के पुजारी की हत्या करने के उद्देश्य से उनके बारे में पूछते हुए मंदिर में पहुंचे थे लेकिन पुजारी के न मिलने पर आरोपियों ने उनकी पत्नी और एक श्रद्धालु पर हमला कर दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। तत्काल पुजारी की पत्नी 48 वर्षीय कुसुम शर्मा और श्रद्धालु 56 वर्षीय महिला बीना को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया जहां कुसुम को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि बीना का उपचार जारी है। उधर, क्राइम व एफएसएल की टीमों ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और मृतका के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी सुरक्षित रखवा दिया गया है। कुसुम के परिजनों का आरोप है कि संपत्ति के विवाद में उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए चार टीमों का गठन कर दिया है। टीमें मामले की जांच कर रही हैं।

शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि कुसुम परिवार के साथ मानसरोवर पार्क इलाके में रहती थीं। इनके परिवार में पति महेश चंद शर्मा के अलावा बेटा सचिन और दो बेटी चीनू और गौरी हैं। महेश पिछले करीब 36 सालों से राम नगर और मानसरोवर पार्क के पास मौजूद ज्वाला जी मंदिर में पुजारी हैं। उनकी पत्नी कुसुम अपने पति के साथ मिलकर मंदिर की देखभाल करती थीं। रविवार सुबह करीब 5.00 बजे महेश ने मंदिर खोला था। इस बीच सुबह करीब 11.15 बजे वह किसी काम से मंदिर से चले गए। महेश के जाने के बाद उनकी पत्नी कुसुम शर्मा मंदिर में आईं। इसी बीच एक युवक पुजारी को पूछते हुए मंदिर में दाखिल हुआ। श्रद्धालुओं ने पुजारी के बाहर जाने की बात बताई और कहा कि उनकी पत्नी वहां मौजूद हैं।

यह सुनते ही आरोपी अंदर गये और कुसुम से पूछताछ के बाद उन पर गंडासे से हमला कर दिया। उनके सिर, हाथों और अन्य हिस्सों में कई वार किए। एक अन्य महिला बीना ने उनको बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी के साथ एक अन्य युवक मौजूद था जोकि वारदात के समय मंदिर के बाहर मौजूद था। बाद में वह भी फरार हो गया। दोनों को अस्पताल ले जाने पर कुसुम को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद अस्पताल से पुलिस को सूचित किया गया।

संपत्ति विवाद में हत्या का आरोप

स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर की कुछ जमीन को लेकर एक पड़ोसी से पुजारी का विवाद चल रहा है। पड़ोसी का कहना है कि जमीन उसकी है लेकिन महेश चंद शर्मा का कहना है कि जमीन मंदिर की है। इस विवाद में आरोपियों ने कई बार पुजारी महेश चंद शर्मा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। अगले माह आठ तारीख को मामले में सुनवाई है। आरोप है कि रविवार को भी आरोपी पुजारी की हत्या की नीयत से मंदिर आए थे। लेकिन जब वह नहीं मिले तो आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस को दिए बयान में मृतका के पति महेश चंद ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं।

मंदिर में हत्या से स्थानीय लोगों में रोष

वारदात के बारे में स्थानीय लोगों को जैसे ही पता चला मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मंदिर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग बस यही चर्चा कर रहे थे कि आरोपी ने मंदिर परिसर में वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मंदिर में मौजूद डीवीआर के अलावा गली में लगे सीसीटीवी की फुटेज को भी कब्जे में लिया है। उसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
