मंदिर में घुसकर पंडितायन की हत्या, सिर और हाथ पर कई वार; दिल्ली में खौफनाक कांड

संक्षेप: नई दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित श्री ज्वाला जी मंदिर परिसर में पुजारी की पत्नी पर धारदार हथियार (गंडासा) से वारकर हत्या कर दी गई।

नई दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित श्री ज्वाला जी मंदिर परिसर में पुजारी की पत्नी पर धारदार हथियार (गंडासा) से वारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त रविवार को मंदिर में पूजा कर रही दूसरी महिला ने आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके सिर पर भी हमला कर दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। मंदिर के भीतर घुसकर हुई हत्या के बाद स्थानीय लोगों में खासा रोष था। पुलिस ने समझा-बुझाकर लोगों को शांत करवाया। आरोपी भागते समय मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए। उसके आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान करने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है।

जांच में पता चला है कि आरोपी हमलावर मंदिर के पुजारी की हत्या करने के उद्देश्य से उनके बारे में पूछते हुए मंदिर में पहुंचे थे लेकिन पुजारी के न मिलने पर आरोपियों ने उनकी पत्नी और एक श्रद्धालु पर हमला कर दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। तत्काल पुजारी की पत्नी 48 वर्षीय कुसुम शर्मा और श्रद्धालु 56 वर्षीय महिला बीना को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया जहां कुसुम को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि बीना का उपचार जारी है। उधर, क्राइम व एफएसएल की टीमों ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और मृतका के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी सुरक्षित रखवा दिया गया है। कुसुम के परिजनों का आरोप है कि संपत्ति के विवाद में उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए चार टीमों का गठन कर दिया है। टीमें मामले की जांच कर रही हैं।

शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि कुसुम परिवार के साथ मानसरोवर पार्क इलाके में रहती थीं। इनके परिवार में पति महेश चंद शर्मा के अलावा बेटा सचिन और दो बेटी चीनू और गौरी हैं। महेश पिछले करीब 36 सालों से राम नगर और मानसरोवर पार्क के पास मौजूद ज्वाला जी मंदिर में पुजारी हैं। उनकी पत्नी कुसुम अपने पति के साथ मिलकर मंदिर की देखभाल करती थीं। रविवार सुबह करीब 5.00 बजे महेश ने मंदिर खोला था। इस बीच सुबह करीब 11.15 बजे वह किसी काम से मंदिर से चले गए। महेश के जाने के बाद उनकी पत्नी कुसुम शर्मा मंदिर में आईं। इसी बीच एक युवक पुजारी को पूछते हुए मंदिर में दाखिल हुआ। श्रद्धालुओं ने पुजारी के बाहर जाने की बात बताई और कहा कि उनकी पत्नी वहां मौजूद हैं।

यह सुनते ही आरोपी अंदर गये और कुसुम से पूछताछ के बाद उन पर गंडासे से हमला कर दिया। उनके सिर, हाथों और अन्य हिस्सों में कई वार किए। एक अन्य महिला बीना ने उनको बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी के साथ एक अन्य युवक मौजूद था जोकि वारदात के समय मंदिर के बाहर मौजूद था। बाद में वह भी फरार हो गया। दोनों को अस्पताल ले जाने पर कुसुम को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद अस्पताल से पुलिस को सूचित किया गया।

संपत्ति विवाद में हत्या का आरोप स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर की कुछ जमीन को लेकर एक पड़ोसी से पुजारी का विवाद चल रहा है। पड़ोसी का कहना है कि जमीन उसकी है लेकिन महेश चंद शर्मा का कहना है कि जमीन मंदिर की है। इस विवाद में आरोपियों ने कई बार पुजारी महेश चंद शर्मा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। अगले माह आठ तारीख को मामले में सुनवाई है। आरोप है कि रविवार को भी आरोपी पुजारी की हत्या की नीयत से मंदिर आए थे। लेकिन जब वह नहीं मिले तो आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस को दिए बयान में मृतका के पति महेश चंद ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं।