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गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में रामायण काल की थीम पर बनेगी पंचवटी वाटिका, GDA ने बताया पूरा प्लान

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। जीडीए ने इस मॉनसून यहां रामायण काल की थीम पर पंचवटी वाटिका विकसित होगी। इसके तहत यहां औषधीय और फलदार पौधे लगाए जाएंगे।

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में रामायण काल की थीम पर बनेगी पंचवटी वाटिका, GDA ने बताया पूरा प्लान

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में मॉनसून के दौरान पंचवटी वाटिका विकसित होगी। इसे रामायण काल की पंचवटी वाटिका थीम पर तैयार की जाएगी। साथ ही फलदार, औषधीय समेत प्रदूषण कम करने वाले पेड़-पौधे लगेंगे।

मधुबन बापूधाम योजना तेजी से विकसित हो रही है। जीडीए इस योजना में कई महत्वपूर्ण और आकर्षक परियोजना ला रहा है। इसी योजना में प्राधिकरण का नया कार्यालय भी निर्माणाधीन है। साथ ही कर्मचारियों को सरकारी आवास भी इसी योजना में दिए गए हैं।

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बुनकर मार्ट सह एक्सपो एवं कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है। साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र के हिसाब से भी इस योजना के पॉकेटों को विकसित किया जा रहा है। ऐसे में अब प्राधिकरण इस योजना के पार्कों को विभिन्न थीमों पर विकसित करने में जुटा है।

मानसून के दौरान प्राधिकरण यहां करीब 25 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले पार्क को पंचवटी वाटिका के रूप में विकसित करेगा। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इस पार्क को रामायण काल की पंचवटी की तर्ज पर विकसित होगा, जिसमें रामायण काल की जानकारी भी दी जाएगी।

यहां के झूले व दीवारों तक पर रामायण काल के पात्र नजर आएंगे। साथ ही उस दौर की पंचवटी की तरह हरियालीयुक्त तैयार किया जाएगा। यहां विभिन्न तरह के फलदार पौधे लगेंगे। साथ ही औषधीय पौधे भी लगाने की योजना है। प्रदूषण कम करने वाले पेड़ विशेष रूप से लगाएं जाएंगे। इस पार्क को विकसित करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया था, जिसके बाद एजेंसी तय की गई है।

हर आयु वर्ग के लिए सुविधाएं

इन वाटिका को इस तरह विकसित किया जाएगा कि यहां सुबह शाम हर उम्र के लोग आ सके। घूमने के लिए यहां ट्रैक बनाया जाएगा। वहीं, हरियाली के साथ पार्क में बच्चों को ध्यान में रखते हुए रामायण काल की आकृतियों के डिजाइन वाले झूले भी लगेंगे, जिस पर बच्चे झूलने का आनंद उठाएंगे।

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लैंड स्केप और आकर्षक पत्थर लगेंगे

पार्कों में विभिन्न तरह की लैंड स्केप बनाई जाएंगी। साथ ही विभिन्न आकृति के आकर्षक पत्थर लगेंगे। पत्थर सांस्कृतिक धरोहर को बयां करने वाले होंगे। साथ ही यहां छोटे छोटे स्ट्रेक्चर भी लगाए जाएंगे, जो विभिन्न तरह का संदेश देंगे। साथ ही पार्कों में पेड़ों की आकृतियां भी बनाकर लगाई जाएंगी, ताकि लोगों को यह आकर्षित कर सके।

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''मधुबन बापूधाम को तेजी से विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र के पार्कों को थीम पर विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचवटी वाटिका मॉनसून के दौरान विकसित करने की योजना है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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