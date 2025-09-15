Palwal's Singar to Andhop Kheka village 10 KM road will be built afresh by Rs 4.15 crore पलवल में नए सिरे से बनेगी यह 10 KM सड़क, 4.15 करोड़ रुपये होंगे खर्च; कई गांवों तक राहत, Ncr Hindi News - Hindustan
पलवल में नए सिरे से बनेगी यह 10 KM सड़क, 4.15 करोड़ रुपये होंगे खर्च; कई गांवों तक राहत

फरीदाबाद से सटे पलवल में खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे सिंगार से अंधोप खेका गांव वासियों के लिए राहत की खबर है। पीडब्ल्यूडी की ओर से करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क को नए सिरे से बनाने की तैयारी की है। इस योजना पर 4.15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद/पलवलMon, 15 Sep 2025 01:42 PM
फरीदाबाद से सटे पलवल में खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे सिंगार से अंधोप खेका गांव वासियों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क को नए सिरे से बनाने की तैयारी की है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना पर 4.15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पलवल के गांव सिंगार से सौंध और अंधोप खेका गांव को जोड़ने के लिए करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। यह सड़क पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह-जगह बड़-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बरसात में जलभराव के कारण सड़क की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। खस्ताहाल अवस्था की वजह आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। लोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाने की तैयारी की है।

सड़क के बनने से न केवल आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि जिले के ग्रामीण इलाकों में विकास को भी गति मिलेगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से वे एक अच्छी सड़क की मांग कर रहे थे। बरसात के मौसम में कच्ची व टूटी-फूटी सड़कों से गुजरना बेहद कठिन हो जाता था।

पलवल-हथीन के बीच आवागमन होगा सुगम

यह सड़क कई गांवों को जोड़ती है। सड़क की खराब हालत होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नए सिरे से बनने से पलवल-हथीन क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस मार्ग से स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, दफ्तरों में कामकाज करने वाले लोगों भी काफी राहत मिलेगी। सड़क बनने से एंबुलेंस, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी समय पर गांवों तक पहुंच सकेंगी।

रितेश यादव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, पलवल, सड़क की ऊपरी परत हटाकर नए सिरे से बनाया जाएगा। इस दौरान कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सड़क की मजबूती और टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा।''