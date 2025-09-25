पलवल-अलीगढ़ हाईवे पर पुल गाड़ियों के लिए 15 अक्टूबर तक रहेगा बंद, यहां होगा रूट डायवर्जन

फरीदाबाद से सटे पलवल जिले में पलवल-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर किठवाड़ी चौक के आरओबी (पुल) पर सड़क निर्माण कार्य की वजह से 15 अक्टूबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। निर्माण कार्य की वजह से वाहनों के लिए डायवर्ट रूट तैयार किया गया है।

फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले में पलवल-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर किठवाड़ी चौक के आरओबी (पुल) पर सड़क निर्माण कार्य की वजह से 15 अक्टूबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। निर्माण कार्य की वजह से वाहनों के लिए डायवर्ट रूट तैयार किया गया है। वाहन चालक अब रसूलपुर चौक और अलावलपुर चौक से केजीपी एक्सप्रेसवे के रास्ते अलीगढ़ की तरफ आवागमन कर सकते हैं।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ बुधवार को पलवल-अलीगढ़ हाईवे पर बने आरओबी पर चल रहे सड़क निर्माण के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों और ठेकेदार ने इस आरओबी पर वाहनों के आवागमन होने से निर्माण कार्य में आ रही परेशानी से अवगत करवाया।

उपायुक्त ने निरीक्षण के बाद जिला सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के साथ बैठक कर आरओबी को दोनों ओर से तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया। इस दौरान अलीगढ़ जाने वाले वाहनों के लिए अलग रूट तैयार किया गया। उपायुक्त ने निर्माण कर रही एजेंसी से इस आरओबी के रोड के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के आदेश दिए। इस पर एजेंसी के अधिकारियों ने 15 अक्टूबर तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए समय मांगा। इस पर उपायुक्त ने 15 अक्टूबर तक के लिए ट्रैफिक को बंद करने का आदेश दिया।

खजूरका होते हुए अलीगढ़ जाएं रसूलपुर और अलावलपुर चौके से जा सकते हैं। दिल्ली से अलीगढ़ जाने के लिए अलावलपुर चौक से खजूरका होते हुए अलीगढ़ रोड पर जा सकते हैं। वहीं, आगरा से अलीगढ़ की ओर पलवल होते हुए जाने के लिए रसूलपुर चौक से मीसा होते हुए चांदहट गांव से अलीगढ़ रोड पर जा सकते हैं।

जगबीर सिंह, एसएचओ, पलवल ट्रैफिक थाना ''वाहन चालकों की सुविधा और ट्रैफिक संचालन को सुगम बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन कर दिया गया है। पलवल से अलीगढ़ की ओर आवागमन करने के लिए वाहन चालक रसूलपुर चौक और अलावलपुर चौक वाली सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) एक्सप्रेस से भी अलीगढ़ की ओर जाने के लिए वाहन चालक आवागमन कर सकते हैं।''