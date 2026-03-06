Hindustan Hindi News
पलवल-भिवाड़ी मोड़ तक 4 लेन की होगी सड़क, एक नया बाईपास बनाने की भी तैयारी

Mar 06, 2026 11:12 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, चंडीगढ़/नूंह
हरियाणा के नूंह के तावडू में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए नए बाईपास के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। भिवाड़ी मोड़ से पलवल तक सड़क को 4 लेन बनाने की योजना भी बनाई गई है। एलाइनमेंट तय करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर समीक्षा चल रही है।  

हरियाणा के नूंह के तावडू में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए नए बाईपास के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। भिवाड़ी मोड़ से पलवल तक सड़क को 4 लेन बनाने की योजना भी बनाई गई है। एलाइनमेंट तय करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर समीक्षा चल रही है। हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र में यह जानकारी दी। वह विधायक तेजपाल तंवर के प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने बताया कि तावडू क्षेत्र में यातायात दबाव को देखते हुए सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तावडू शहर के दक्षिणी हिस्से में करीब 3.80 किलोमीटर लंबा बाईपास पहले से मौजूद है।

शहर के उत्तरी हिस्से में नया बाईपास बनाने का प्रस्ताव तैयार

मंत्री ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए शहर के उत्तरी हिस्से में नया बाईपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना को भिवाड़ी मोड़ से पलवल तक सड़क को चार लेन में विकसित करने की योजना के साथ जोड़ा गया है, ताकि पूरे मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल सके।

होडल-पटौदी मार्ग फॉरलेन बनाने की तैयारी

गौरतलब हो कि हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने 27 फरवरी को विधानसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। गंगवा ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्यभर में सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और फॉरलेन निर्माण के कार्य तेज गति से जारी है, जिससे यातायात सुगम हुआ है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले को बेहतर और सुरक्षित सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। उन्होंने बताया था कि होडल से पटौदी को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग को फॉरलेन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में होडल से बिलासपुर चौक वाया नूंह (0.00 से 71.00 किमी) तक सड़क को फॉरलेन बनाने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत 616.01 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके लिए लगभग 80 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसकी वन विभाग से मंजूरी प्रक्रियाधीन है। मंजूरी और ऋण स्वीकृति के बाद टेंडर जारी किए जाएंगे।

गंगवा ने बताया कि दूसरे चरण में बिलासपुर चौक से कुलाना वाया पटौदी (71.00 से 96.00 किमी) तक फॉरलेन निर्माण के लिए 476.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति के पास विचाराधीन है। लगभग 27 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। सभी स्वीकृतियां मिलने के बाद निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

'म्हारी सड़क' ऐप से सड़क सुधार को मिली रफ्तार: रणबीर गंगवा

मंत्री रणबीर गंगवा ने बीते दिनों कहा था कि प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 4 अक्टूबर, 2025 को ‘म्हारी सड़क’ ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से सड़क संबंधी शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और तेजी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में पांच हजार किलोमीटर सड़कों को 'वर्क प्रोग्राम' में शामिल किया जाएगा, जिससे सड़क अवसंरचना को और मजबूत किया जा सके। विधानसभा में बुधवार को एक प्रश्न के उत्तर में गंगवा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत छोटे गड्ढों की मरम्मत के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। कनिष्ठ अभियंता को 10 दिन के भीतर मरम्मत सुनिश्चित करनी होती है। तय समय में समाधान न होने पर मामला स्वत: उपमंडल अधिकारी और अधिशाषी अभियंता के पास पहुंच जाता है। 12 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान कर उसे ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य है। मंत्री ने कहा कि सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ बेहतर सड़क सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

(न्यूज एजेंसी वार्ता के इनपुट के साथ)

